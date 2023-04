El dato del paro volvió a sorprender en marzo. Son cifras "rebeldes" que no encajan con la coyuntura, pero tremendamente positivas. La economía de la provincia está ya generando más empleo que antes de la pandemia y prueba de ello es que la cifra del pasado mes, 10.346, está por encima de las de 2018 y 2019. Es el mejor dato para marzo de la serie histórica. Esta vez, los resultados de la provincia van en consonancia con los nacionales, que señalan una creación de empleo superior a 200.000 personas y una caída de casi 50.000 desempleados, dejando el dato de parados en 2.862.260. Hay que irse 15 años atrás para encontrar un mes de marzo con referencias tan buenas en empleo. La afiliación en la provincia rebasa ampliamente en marzo la barrera de las 700.000 personas que recuperamos en febrero y se aúpa hasta los 710.555, lo que significa que hay 24.354 ocupados más que hace un año. Es nuestra aportación a ese récord histórico de cotizantes que dejó marzo en España, 20.376.552, un número que consolida el mantenimiento durante un año entero de la cifra mágica de estar por encima de los veinte millones. Hay que recordar que todo esto está pasando en un contexto que, a priori, sería poco favorable, ya que a la inestabilidad económica general que vino tras la pandemia y el comienzo de la guerra en Ucrania se ha sumado ahora una crisis financiera sazonada con el incremento de tipos de interés más importante de los últimos años. No es por ello extraño que, justamente en este caso, Yolanda Díaz señalara todo ello como un síntoma de fortaleza de nuestro mercado de trabajo en los peores momentos. Un dato que se revela más cierto si lo analizamos en el ámbito de Alicante. El hecho de que sea la hostelería el sector de nuestra economía que más tiró del empleo, la mitad del que se creó, podría hacer pensar que hablamos de puestos precarios. Nada más lejos de la realidad, porque la reforma laboral sigue logrando que caigan los vaticinios catastrofistas que trajo su puesta en marcha. El 61% de los contratos formalizados en marzo en la provincia fueron indefinidos, un 38% más que hace un año. Igualmente, en nuestros datos nacionales hay muy buenas noticias para el empleo femenino y para el de los menores de 25 años. Las cifras de creación de empleo de marzo son las mejores en tres lustros, en el primer caso, y en 27 años, en el segundo. Es obvio que estos datos le vienen francamente bien al lanzamiento de Yolanda Díaz como líder de Sumar. Su gestión se aleja del ruido que otras carteras de Unidas Podemos han padecido. Y además derriban algunos mitos que suelen vincular el éxito en la gestión económica a los partidos más conservadores.

Luces y sombras en la situación de nuestra sanidad pública en la Comunidad. Aunque no es la norma en la provincia, donde según la Conselleria el 70% de los centros la espera para Atención Primaria es inferior a una semana o no existe, lo cierto es que esa espera se acerca a las dos semanas y en muchos centros de salud alcanza las cuatro si nos referimos a grandes poblaciones como la capital y Elche. No estamos solos en esta situación duramente degradada de la sanidad pública, para la que la pandemia ha sido la puntilla tras un empeoramiento que ya comenzó años antes. Pero no somos los peores en algunos apartados. Por ejemplo, el dato de listas de espera en intervenciones quirúrgicas ha vuelto a dispararse en la mayoría de las comunidades españolas, pero en la nuestra están mejor que en el resto. La última referencia comparada es de hace tres meses, de diciembre de 2022, y señalaba que la espera media para una operación estaba en 88 días en la Comunidad Valenciana, muy por debajo de la media nacional de 122 días. No es consuelo que hasta nueve comunidades estén mucho peor que nosotros, por encima incluso de la media nacional. No es consuelo, pero es un hecho.

