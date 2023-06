Hablemos de las fiestas oficiales de la ciudad de Alicante. Quiero regresar al momento de la plantà de la Hoguera Oficial de la ciudad, en la plaza del Ayuntamiento, y más concretamente a un instante que debería ser muy especial, el de la colocación del remate. Este año tuvo lugar el sábado 17 de junio a las 13.50 horas. La misma mañana en que se conformó la nueva corporación municipal. Algo que no tiene relevancia para el relato que deseo contar.

A la hora de autos, la plaza del Ayuntamiento estaba prácticamente vacía. Según las crónicas oficiales, «varias decenas» de festeros asistieron al momento en que se produce la operación de ensamblaje de la pieza superior. La secuencia está grabada, y por tanto cualquiera puede revisarla y comprobar cómo las inmediaciones de la Audiencia Provincial y los laterales de la plaza presentaban un aspecto desolador.

Me pregunto cómo es posible que a estas alturas la ciudad de Alicante no haya formalizado este instante en su protocolo festero. La hora no podía ser peor. El sol caía a plomo. Pero eso es lo de menos. De lo que se trata es de que los responsables de la fiesta interioricen que tan relevante es el instante de la Cremà como el de la Plantà, simbolizado en la colocación del remate de la Hoguera Oficial, que da el pistoletazo de salida a todas las demás. En València ya lo aprendieron, lo programaron y lo ritualizaron. No es de recibo que el constructor haga de su capa un sayo. Es una pena que una obra valorada en más de cien mil euros proceda al momento cumbre de su plantà en una plaza vacía. Así año tras año.