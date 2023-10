Anduvo ocurrente Alberto Núñez: «No vamos a parar hasta que haya investidura». Como si una vez que esta se produjera fuese a venir una tregua. O dos.

Ese fue el número de viejos zorros que coincidieron en el título de su colaboración en una de las cabeceras que marca la hoja de ruta antes de que Sémper recurra a «Cuéntame» para aventurar que la tragedia que se barrunta en su final será un cuento de hadas en comparación con el que le aguarda al colega de Óscar Puente. De ahí que, tras lo vivido en Barcelona, los columnistas endosaran a Sánchez el aviso de la «España leal» a los acordes de una conocidísima canción: «Resistiré». Los mismos que enseguida dejaron de entonarla y que promovieron el cese del aplauso a los sanitarios la rescatan para enaltecer la división. Pues sí tienen fans y, en el desfile del 12 de octubre, una legión.

Ana Rosa animó la celebración invitando a uno de los ahora adeptos a la composición del «Dúo dinámico» con tal de que soltase la ristra de motes compuestos esencialmente para los miembros del Ejecutivo en funciones que, en lo tocante a la promotora de Sumar, concuerda con la estela deslizada por Guerra. No son pocos quienes vaticinan que, de consumarse, la legislatura será ingobernable. Un objetivo, pues, estará centrado en torpedear la estabilidad de los bloques aunque no es descartable que entre los componentes del mismo se basten y se sobren.

El llamado progresista cuenta para ello con un amplio historial. Y en el conservador, que el ex de la Xunta no quería ni a tiros pero no tuvo más remedio el hombre, saltan calambrazos un día y otro también. La mismísima Monasterio enfundó el atril para denunciar que Telemadrid está al servicio de Ayuso y que en la reciente mani contra la amnistía dedicó más del 70% del tiempo al pepé: «Es increíble, ¿no? Esto me recuerda a la televisión cubana». Mujer, igual Isabel se ha despistado. Con el perfil de bloques conformado más todo lo que es preciso destilar no es fácil reconocer quiénes son los nuestros.