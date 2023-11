Sería bueno recordarte que Podemos brotó del 15M, un conjunto de colectivos ciudadanos indignados por la corrupción, el bipartidismo y los recortes que venía aplicando el gobierno como respuesta a la crisis económica. Queriendo promover una democracia participativa, llamasteis “casta” a una clase política acomodada que durante muchos años venían viviendo de ella. En consecuencia, una de las premisas que acordasteis, era que, si algún día obteníais un cargo, nunca repetiríais más de dos legislaturas.

Ha dado vergüencita ver la entrega de la cartera de Igualdad con esa rabia contenida y, como en el patio del recreo del colegio, chivándote de que Sánchez os ha echado. Fíjate que no lo habíamos sospechado.

Irene, el escaño no es tuyo, el Ministerio de Igualdad no es tuyo. El feminismo no es tuyo, pero te comportas como la propulsora que ha venido a crearlo a España.

Las mujeres, en su mayoría, son feministas desde que llegan al seno materno hasta su última conquista personal. Muchas llevan décadas de su vida en la lucha, inspiradas por sus antecesoras del siglo XIX, incluso mucho antes. No eres la descubridora de nada, más bien, el feminismo que preconizas se ha convertido en un lío para muchos chavales.

La ley del Solo sí es sí, que nació para regular el consentimiento e integrar a todo ese proceso cuando la mujer denuncia una violación, siendo un logro necesario y sumamente importante, has conseguido que quedara nublado en favor de un agujero que no se pudo prever en su momento. Tan sencillo como ponerse a trabajar para rectificar, hubiera sido lo propio, pero te limitaste a decir algo tan anodino como que los jueces eran machistas, poniéndote de frente y en contra de cualquier modificación.

Creerás que es injusto el tratamiento que has recibido después de dejarte la piel trabajando por la mujer. Seguramente ha sido así, pero entraste en el juego de la política, de la casta, y ahora no quieres salir porque te crees imprescindible.

Entre tú y tus amigas, habéis hecho un partido a vuestra medida, por esa razón una mayoría de cargos e inscritos se han ido descolgando. Hoy, lamentablemente, Podemos es un azucarillo a punto de diluirse en esta legislatura.