El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant aprobó en su último pleno extraordinario una moción en defensa de la Constitución Española, la igualdad de los españoles y el respeto al Estado de Derecho y la Democracia. La propuesta presentada por el Partido Popular, que contó con el apoyo de Vox, recibió el voto en contra de los concejales del PSOE y Compromís, una negativa tan esperada como decepcionante, ya que viene a demostrar hasta dónde puede llegar la sumisión de los políticos socialistas y nacionalistas, más preocupados de acatar las órdenes de sus superiores que de defender los intereses de sus conciudadanos.

Sant Joan no podía quedarse al margen de un debate trascendente para el futuro de España. Un debate que obliga a posicionarse porque, ante el desafío que plantea el PSOE, no puedes ser equidistante. Y Sant Joan ha demostrado que está a favor de la igualdad y el Estado de Derecho.

El pleno celebrado el pasado día 17 de noviembre partía de una evidencia: Estamos ante un atentado contra nuestra democracia. Por eso, debemos expresar nuestra posición unánime y firme en defensa de España. Y para ello, debemos pronunciarnos totalmente en contra de la peligrosa propuesta de Ley de Amnistía presentada por Pedro Sánchez.

Nos encontramos en un momento crucial para la historia de nuestro país. Debemos comprometernos a dar la batalla en todos los ámbitos, utilizando todos los instrumentos democráticos a nuestro alcance, en defensa de la igualdad, la libertad y la dignidad. No podemos permitir que rompan el principio de igualdad que nos une a todos los españoles. Frente a la verdad no hay relato posible, no hay mentira que pueda tapar este ataque a nuestra democracia.

Desde aquí denunciamos que el presidente sirve en bandeja la gobernabilidad de España a quienes quisieron romperla. Pedro Sánchez nos impone una amnistía que no ha sido votada en las urnas, rompiendo de su propia palabra y en contra de cualquier noción elemental de Estado de Derecho y dignidad democrática.

Digámoslo claro: Pedro Sánchez está subastando España para gobernar 4 años más. Pedro Sánchez ha comprado el Gobierno de España a un precio que pagaremos todos los españoles. Porque esa es la realidad, ha firmado un cheque que nos tocará pagar a cada uno de todos nosotros. ¿Cuánto nos va a costar esta legislatura? ¿Qué precio ha puesto a su Gobierno? Solo lo saben ellos, que han tenido reuniones mientras nos mentían, que han llegado a pactos mientras nos mentían y que han impuesto una amnistía mientras nos mentían.

En Alicante somos la provincia peor financiada de España, y ahora vamos a tener que hacer frente, para empezar, a los 15.000 millones que han perdonado a Cataluña. Una cifra que crecerá mucho más por las exigencias de los independentistas y de Otegui, cientos de millones de euros que luego vendrán. A las que se añadirán las reivindicaciones de Podemos, que cada vez harán más difícil gobernar. Todas esas obligaciones se convertirán en un dinero que no tendremos ni para agua, ni para financiación, ni para cultura. Eso es lo que le va a costar a la provincia de Alicante sentar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Para Alicante es especialmente sangrante esta humillación que va a continuar. Durante dos años consecutivos hemos sido la provincia peor financiada y humillada, la número 52 de 52 provincias españolas. Y cabe esperar que con este acuerdo vergonzante todo seguirá así.

Y todo ello en contra de la opinión de expertos, profesionales, juristas, magistrados y la mayoría de la sociedad civil. Incluso en contra de su propia opinión, pero eso era el Pedro Sánchez de hace 2 meses, el de hoy sí acepta la amnistía. La sociedad ha exclamado lo mismo, todos hemos llegado a la misma conclusión: La amnistía rompe la separación de poderes y no es compatible con nuestro Estado de Derecho.

En este momento crítico, el Grupo Popular del Municipio de Sant Joan se posiciona en defensa de la unidad de España y en contra de una ley de amnistía que ataca directamente a los fundamentos de nuestra democracia. Y todo por dormir 4 años más en el colchón de la Moncloa. En el PP nos comprometemos a luchar por la igualdad, la libertad y la dignidad de todos los españoles. Frente a ese compromiso, los señores y señoras del Partido Socialista son una fábrica de excusas. Nos han dicho desde el Ayuntamiento de Sant Joan y desde el Congreso que esto es para solucionar el conflicto en Cataluña. Nos han dicho que es por el bien de España y de los españoles. Nos han dicho que esto arregla años de mala gestión y de enfrentamiento… nos han dicho tantas cosas que ya no sabemos cuál creernos.

No sé cómo podrán explicarles a nuestros vecinos que lo que ayer era NO, hoy es SÍ. Porque hace menos de dos meses la amnistía no cabía en la Constitución. Palabras directas de su Presidente Sánchez. Ya vemos lo que vale la palabra del PSOE…

Pero la realidad es otra distinta y ustedes, en el fondo, lo saben. La amnistía es el precio que deben pagar para continuar gobernando. Porque en lugar de aceptar el resultado electoral y permitir gobernar a la lista más votada, han vendido España por su sillón en la Moncloa. Han indultado, han amnistiado, han perdonado una deuda millonaria y hasta se han sentado a negociar con los herederos del terrorismo vasco. Todo por un sillón.

Por más que traten de engañar a la sociedad, debemos decir alto y claro que la Ley de Amnistía es un ataque a nuestra Democracia. Esta propuesta supone indultar a golpistas y perdonar a quienes rompieron nuestra convivencia con objetivos independentistas. Es un atentado a la transparencia, a la igualdad y a la separación de poderes. En definitiva, el PSOE tendrá la Moncloa. Sí. Pero los valores y el respeto por este país lo tendrá siempre el Partido Popular. Y eso lo saben en Sant Joan, en Alicante y en España.