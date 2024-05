La discriminación puede acelerar el envejecimiento

Un grupo de investigadores concluye que la discriminación interpersonal por diferentes motivos podría producir cambios a nivel molecular, revelando una posible causa fundamental de las disparidades en las enfermedades y muertes relacionadas con el envejecimiento. En otras palabras, las secuelas psicológicas y biológicas que deja la discriminación podrían acelerar el envejecimiento humano.

La discriminación puede acelerar los procesos biológicos del envejecimiento, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, publicado ayer en la revista Brain, Behavior & Immunity - Health. Los resultados mostraron asociaciones entre la discriminación cotidiana por distintos motivos y el envejecimiento biológico acelerado.

El trabajo se basó en la hipótesis de que la discriminación contribuye a malos resultados de salud, al acelerar los procesos biológicos del envejecimiento. El estrés, la depresión y otras patologías psicológicas producidas por estas situaciones crearían el escenario propicio para la activación de los factores de envejecimiento, principalmente cuando la persona sufre este maltrato en forma reiterada a lo largo del tiempo y no logra evitarlo o superarlo con ayuda profesional.

Una relación directa

Los científicos indican en su estudio que, en general, la discriminación puede acelerar los procesos biológicos del envejecimiento, pero que al mismo tiempo las intervenciones para reducir la discriminación pueden contribuir a una longevidad saludable. En consecuencia, la investigación marca la importancia de diseñar políticas activas que puedan poner freno a este tipo de actitudes, como por ejemplo en el área educativa o laboral.

"Experimentar discriminación parece acelerar el proceso de envejecimiento, lo que puede estar contribuyendo a la enfermedad y la mortalidad temprana y alimentando las disparidades en la salud", indicó en una nota de prensa el profesor Adolfo Cuevas, autor principal del nuevo estudio. Aunque se sabe que la discriminación es un determinante social de la salud y de las disparidades sanitarias, los mecanismos biológicos relacionados siguen siendo poco conocidos.

Estudios previos muestran que las personas que sufren discriminación basada en su identidad, por ejemplo en cuanto a raza, género, peso o discapacidad, tienen un mayor riesgo de sufrir una variedad de problemas de salud, incluyendo enfermedades cardíacas, presión arterial alta y depresión. Es probable que la activación crónica de la respuesta del cuerpo al estrés contribuya a desencadenar estos efectos.

Datos concretos

Para comprender mejor la conexión entre la discriminación y el envejecimiento, Cuevas y sus colegas observaron tres medidas de metilación del ADN, un marcador que puede usarse para evaluar los impactos biológicos del estrés y el proceso de envejecimiento. Se recolectaron muestras de sangre y encuestas de casi 2.000 adultos estadounidenses.

Los investigadores encontraron que las personas que reportaron más discriminación envejecían biológicamente más rápido, en comparación con aquellas que experimentaron menos discriminación. Sin embargo, un análisis más profundo mostró que algunos hábitos o comportamientos también podían influir, como el tabaquismo o la falta de sueño.

A pesar de esto, los científicos creen que los factores mencionados y otros que pueden actuar no desestiman el impacto de la discriminación. "Si bien los comportamientos de salud explican en parte estas disparidades, es probable que estén en juego una variedad de procesos que conectan los factores estresantes psicosociales con el envejecimiento biológico", concluyó Cuevas en el comunicado.

Referencia

Multi-discrimination exposure and biological aging: Results from the midlife in the United States study. Adolfo G. Cuevas et al. Brain, Behavior & Immunity – Health (2024). DOI:https://doi.org/10.1016/j.bbih.2024.100774