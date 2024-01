El día 10 de enero de 2024, voy a impartir una conferencia en el ámbito cultural de El Corte Inglés, titulada “Los orígenes del antisemitismo en la Edad Media”, organizada por la Sociedad Cultural San Blas.

Uno de los argumentos más conocidos de la función de la historia, es conocer el pasado histórico para no repetir los errores.

El antijudaísmo medieval y el antisemitismo moderno, han sido una de las ideologías del odio más nefastas de la historia de Europa y con terribles consecuencias humanas, muerte, destrucción y expulsión de judíos en todos los países europeos, siendo la expulsión de los judíos de España uno de los acontecimientos más dramáticos de nuestra historia.

Para preparar la conferencia y buceando en las hemerotecas digitales, me he encontrado con dos debates muy interesantes.

El primero aparece en una noticia publicada en noviembre de 2016 y relacionada con la polémica surgida a raíz de las declaraciones del entonces Vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia, Antonio Ariño, que afirmaba lo siguiente: “Por tanto resulta comprensible que haya personas que soliciten al Misteri cambios en su dimensión mítica, los judíos son los malos y las mujeres no pueden participar porque en su época la iglesia no lo permitía”. Ariño insistía, por tanto, en dos aspectos cruciales de la representación del Misteri, la no participación de la mujer y la parte conocida como Judiada, que reconstruye el momento inventado en el que los judíos acaban bautizados por San Pedro después de intentar hacerse con el cuerpo sin vida de María. “Que los judíos sean los malos de la obra medieval podría herir susceptibilidades en la comunidad judía en una sociedad como la actual”. Postura defendida por Ariño en el tercer Congreso de Patrimonio Inmaterial.

Desde mi punto de vista, no se debe alterar el texto y la forma de representar dicho episodio, pero propongo una acción pedagógica realizada desde el Patronato del Misteri d´Elx y que podría consistir en explicar en folletos o textos informativos al público que asista a la representación que van a ver un episodio de antijudaísmo propio del periodo de escritura de la obra y que dicha manifestación de antisemitismo no es compartida y es rechazada por el Patronato, en su faceta de responsables directos de la representación todos los años de la celebración de la Festa.

Sobre el vocablo judiada y el significado del mismo, me tropecé con otra sorpresa, y es otra noticia relevante aparecida en la prensa en julio de 2012. El titular era impactante “Los judíos piden a la RAE cambiar la palabra “judiada” del diccionario”. La noticia añadía el siguiente comentario “La Academia se niega porque la usaron Baroja o Galdós”. Accedo de forma inmediata en internet a la RAE y observo con estupor la primera definición “1. F. coloq. Mala pasada o acción que perjudica a alguien”. Es un concepto antisemita y es razonable la propuesta de eliminación de dicha aceptación por parte de la comunidad judía. El argumento a favor de la no eliminación no es de recibo. Pío Baroja era un furibundo antisemita y una de sus más destacadas obras El árbol de la ciencia incluye referencias de antisemitismo en la misma. Por tanto, no se puede defender el uso del vocablo por parte de un escritor profundamente antisemita. Es defender el antisemitismo. Desde mi punto de vista, la RAE debería rectificar y los judíos de todo el mundo que utilizan el castellano y la embajada de Israel en España, deberían solicitar la inmediata eliminación de dicha definición.

El antijudaísmo medieval y el antisemitismo son dos ideologías del odio que durante siglos han formado parte de la conciencia de los europeos y han provocado millones de muertes, destrucción, devastación y un enorme sufrimiento e ignominia entre las víctimas.

Por ello, deberíamos disponer de información de primera mano sobre las manifestaciones de todo tipo que nos podemos encontrar entre nosotros de las ideologías del odio, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la literatura, en la iconografía, en el lenguaje y en las representaciones teatrales o musicales. Dar a conocer el antisemitismo moderno y sus orígenes medievales y los efectos devastadores que han tenido, debe ser un revulsivo para no repetir los errores y horrores de nuestros antepasados.