Feijóo en «si» mayor

Tranquiliza que el PP haya hablado algo con alguien que llegue a Carles Puigdemont porque es ver encendido el piloto de la wi-fi de la política que puede volver funcionar en cualquier momento. Tiene antecedentes: el indolente Alberto Núñez Feijóo dijo en octubre pasado del artero Puigdemont que es «más claro», «transparente» y «sincero» que Pedro Sánchez. Mostró más respeto por el independentista golpista prófugo que por el óptimo oportunista Sánchez, quien le levantó un gobierno a Mariano Rajoy cuando estaba de sobremesa y otro a él mientras fantaseaba el discurso de la victoria en el balcón de Génova, con la amante de la fruta de dama de honor.

El indulto de Feijóo a Puigdemont tiene tantas condiciones que no hay verbo en condicional en el que quepa. Veamos: si hay un compromiso explícito de volver al estado de derecho, si se somete a la justicia y cumple la ley, si muestra arrepentimiento y si se compromete a no volver a la vía unilateral. En tiempos de «solo si es si» (sin acentos, por favor) tanto «si» solo da en no, pero tranquiliza. Después de su sinfonía en si mayor, el líder de un partido que se abascala y se diazayusa en el no de «ni a la esquina», cabe que Feijóo use la política para hacerla con el fin de que las heridas se cierren, los pueblos mejoren o lo que sea que busque.

También se ve que el problema principal no es Cataluña, sino el gobierno de Madrid. Por eso Sánchez, para seguir en La Moncloa, traga una propuesta de ley de amnistía con un relato escrito por el enemigo en un preámbulo que es funámbulo en la mentira y sonámbulo que ni en sueños. Por eso Feijóo repugna más al inquilino presidencial que al más cobarde marrullero del independentismo corrupto, a quien todo le son delitos. También se aprecia que, incluso para el PP, los jueces pueden no ser tan importantes cuando la gracia conviene más que la justicia y se atisba que ser incauto con el taimado catalán puede afectar a las elecciones gallegas con riesgo de perder, antes de tenerla, la segunda mayoría absoluta en siete meses.