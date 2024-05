Un «campo de minas» en San Vicente

Imposible caminar sin mirar al suelo en el entorno de la avinguda de l’Almàssera. ¿El motivo? Las numerosas cacas de animales que ocupan el suelo de esta zona de San Vicente del Raspeig. Tal como se puede apreciar en las imágenes que acompañan esta noticia, todo hace indicar que se trata de una problemática que se está produciendo desde hace tiempo.

Esa también es la impresión que tienen los vecinos de la zona, cuyas casas de localizan a escasos metros de donde se acumulan estos restos de heces. Debido a esta circunstancia, la situación está derivando otro tipo de molestias, más asociadas al mal olor, debido a las altas temperaturas que ya se están registrando esta semana.

Pero ya haga frío o calor, la realidad es innegable. Los excrementos están presentes en los diferentes paseos y jardines que hay en este rincón del municipio, que llegan a parecer lo que coloquialmente se conoce como «campo de minas». El único rastro de civismo parece residir en la ubicación de las cacas, que se limitan a los laterales de los caminos, cuya parte central permanece más o menos limpia.

Papeleras sin uso

En cualquier caso, esto no redime a los propietarios de las mascotas, ya que la zona que es escenario de esta polémica dispone de varias papeleras. Paradójicamente, es en la base de estos puntos de limpieza donde más excrementos se juntan. Desde la Concejalía de Servicios Urbanos y Mantenimiento ya han anunciado que «se prestará una especial atención a esta zona», aunque el edil del área, Antonio Díaz, ha recordado que «está debidamente atendida».

El máximo responsable de este departamento considera como «lamentable que se produzcan situaciones como esta». «Lo único que podemos hacer como administración es apelar a la colaboración de los vecinos porque es responsabilidad de todos tener una ciudad limpia», ha expresado el concejal, que ha añadido que «de nada sirven los servicios municipales desplegados, si unos pocos mantienen una actitud incívica y manchan los espacios comunes que están para el uso y disfrute de todos».

En la misma línea se ha pronunciado Mercedes Torregrosa, concejala de Medio Ambiente, que ha remarcado que «en esta zona existe señalización que indica que no se puede acceder a las zonas ajardinadas con mascotas». La edil también ha reconocido que «se ha observado el incumplimiento reiterado de esta prohibición por la aparición de deposiciones en las zonas verdes». En este sentido, Torregrosa ha dado un tirón de orejas a esos usuarios, «que estoy convencida de que son una minoría», que están infringiendo la ordenanza, a quienes ha pedido mayor implicación para remediar este problema.

"Falso plan de choque"

Estas explicaciones no parecen convencer a la oposición. En concreto al PSOE, que califica el actual panorama como «una prueba más del falso plan de choque prometido por el PP hace un año en campaña electoral». La concejala socialista María Jesús Moreno dirige las culpas directamente al equipo de gobierno y no a los vecinos, que a su juicio, al ver la «falta de mantenimiento» que hay en la zona, deciden no implicarse con unas tareas que en cualquier caso son ineludibles.

De hecho, este comportamiento ya se está empezando a perseguir por tierra y también por aire, como sucede en Sant Joan, donde la Policía Local ya ha comenzado a imponer multas tras «cazar», con imágenes captadas con drones, a propietarios de mascotas que tras el paseo correspondiente, se van del lugar dejando un «regalito».

Suscríbete para seguir leyendo