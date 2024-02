De Tiflis a La Vila y Elche, sin pasar por Alicante

Homenaje a Ilia Topuria en el Santiago Bernabéu antes del Real Madrid-Sevilla. / Javier Lizón / EFE

Pues no, a pesar de lo que pueda parecer, y de la candente actualidad de Ilia Topuria, no voy a hablar de la joven promesa de UFC, que ya es Campeón del Mundo…

De hecho, hablar de promesa para calificarlo, empieza a ser una lítotes… Él sí, ha cumplido ya sus promesas…

Pero sí voy a hablar de promesas. Por desgracia, de promesas políticas, así que supongo que saben ustedes como va a terminar todo…

Hace algo más de 20 años, el Akra Bárbara R.C. tuvo que entrenar en la explanada, para llamar la atención, y conseguir mejores condiciones. Mejorar, tampoco era muy complicado… Y llegó un momento en el que fue el club de deporte de equipo de mayor categoría en la ciudad de Alicante. Se le prometieron muchas cosas…

Hace algo menos de 10 años, Gabriel Echávarri, entonces Alcalde de Alicante fue preguntado por un ciudadano alicantino importante (un alumno de 7 años del Liceo Francés de Alicante) si algún día habría un campo de rugby en Alicante. En aquel momento, el Akra jugaba sus partidos en el Samaranch, compartido con equipos de fútbol, con el engorro que supone tener que montar y desmontar las «H» antes y después de cada partido. Se le prometió que el proyecto estaba en curso.

En la legislatura anterior, pareció que el momento tan ansiado por los rugbiers alicantinos, por fin se iba a materializar. El proyecto estaba redactado, el lugar decidido… Luis Barcala lo había prometido…Pero había otras prioridades…

Este fin de semana, los Leones, la selección masculina de Rugby XV, han ido a Tiflis, y a pesar de la derrota, se han calificado para la semifinal del Campeonato Europeo. De hecho, los capitanes, terminada la «contienda», se juntaron para mandar un mensaje de ánimo al que en aquel momento, era candidato al título mundial, antes de pasar al tercer tiempo… ¡De ahí el título!

En cuanto a La Vila y Elche… resultan ser los fortines del Rugby en la Provincia. Ambos acogen cada año un Torneo Internacional de Seven (la modalidad olímpica). Villajoyosa ha sido sede de varios partidos internacionales. En el Martínez Valero, en 2007, se han llegado a ver leyendas internacionales de los Barbarians enfrentarse a nuestros Leones. Benidorm, también los vio, pero eso era el tercer tiempo, y no tiene el mismo valor…

Mientras tanto, en Alicante, nos seguimos agarrando a esas promesas…

El 17 de febrero, un hispano-georgiano peleó en Anaheim, España y Georgia se enfrentaron en Tiflis. El año que viene, ese partido se jugará en España… Pero me temo que no será en Alicante… Y no por falta de ganas, ni de afición local… Sencillamente se deberá a que en Alicante, seguirá sin existir campo alguno para recibirlos… A pesar de las promesas…