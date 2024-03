¡Cuánto hemos perdido!

Ordenando en mi despacho antiguos papeles he encontrado un archivador con folletos relacionados con las actividades culturales que tuve el privilegio de realizar en colaboración con la desaparecida Caja Mediterráneo en la época de los años 80 del pasado siglo, cuando todavía se denominaba Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. No es cuestión de hablar ahora de todos los desgraciados asuntos económicos que supusieron la desaparición de “nuestra” caja y de las tristes adversidades sufridas por quienes fueron víctimas de esas consecuencias… Hoy quisiera recordar la sobresaliente labor desarrollada durante muchos años en Alicante capital y en numerosas localidades de la provincia por la que fue, seguramente, la principal animadora cultural de aquellos años. Pero no para lamentar lo que ya no tiene remedio, sino como ejemplo que no debería quedar en el olvido de quienes, desde otros ámbitos más oficiales, laboran porque la cultura, la educación, sea el bastión de nuestra libertad. Porque, como dijo S.M. Felipe VI en la última entrega de los Premios Princesa de Asturias: "La cultura enriquece siempre la convivencia, alimenta los más altos valores del espíritu, ennoblece los sentimientos de las personas y nos ayuda a convivir con la mayor dignidad".

INFORMACIÓN publicó el pasado 17 de marzo relación de las personalidades en todos los ámbitos intervinientes en Institutos de Bachillerato, en centros de la Tercera Edad y, sobre todo, en el Aula de Cultura de Alicante. Y es una lista extraordinaria, un inusitado plantel que difícilmente volverá a tener Alicante para enriquecer el panorama de su vida formativa, porque en sus cincuenta años de existencia el Aula acogió más de 12.500 actos culturales, con la presencia de figuras destacadas en la literatura, las artes plásticas, la historia, la sociología, el cine, el teatro y la música. Así, en el mundo de la creación literaria o histórica, el Aula recibió a Saramago, Miguel Delibes, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa y Umberto Eco, entre otros; también a prestigiosos historiadores e hispanistas como Hugh Thomas, Ian Gibson y Paul Preston. En el ámbito de la antropología cultural y las ideas contó con Pedro Laín Entralgo, Paulo Freire, Emilio Lledó, Manuel Vázquez Montalbán, José Luis Sampedro, Ernest Lluch o Rigoberta Menchú. La creación artística igualmente tuvo un lugar privilegiado en el Aula, con la presencia de Antonio López, José María Yturralde, Antonio Saura o Fernando Zóbel; de cineastas como Luis García Berlanga y José Luis Garci; así como figuras del flamenco como Manolo Sanlúcar y Enrique Morente, Félix Grande o José Meneses; de cantautores como Ovidi Montllor y Labordeta…

Es con la dirección de Carlos Mateo, a partir del año 1975, y desde 2001 hasta 2013, con Joaquín Manresa, cuando el Aula de Cultura desarrolló esta fundamental labor, dirigida a un público anhelante de conocimientos que encontró en este espacio un verdadero punto de encuentro para el intercambio de ideas, del pensamiento y de las corrientes estéticas, que en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, después del Mediterráneo, una numerosa y fiel audiencia disfrutó ventajosamente.

Ahora la Fundación Mediterráneo, que ha tomado el relevo de la desaparecida CAM, vuelve a esta labor y en 2023 el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo desarrolló cerca de doscientos actos, con la asistencia de 67.000 personas. Y tras cincuenta años de ejemplar actividad, da ejemplo nuevamente, porque la cultura es fundamental para que nuestra democracia se desarrolle sin límites.