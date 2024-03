'Caminos de la Música', producido por Prensa Ibérica y Orange, en La2 de TVE.

Así se titula una de las series documentales más exquisitas de cuantas estrenó TVE en su etapa reciente. Caminos de la música [producida por Prensa Ibérica y Orange] recorre varias ciudades españolas, incluida Alicante, para presentarnos sus hitos musicales (en nuestro caso, ADDA Simfònica y a su director, Josep Vicent). Todo ello con una puesta en escena exquisita. Me permito recomendarla sobremanera porque, además de ser caviar para los aficionados a este arte, está dirigida por Pilar Pérez Solano y realizada por David Esquivel, dos personas de la tierra a las que conozco y respeto.

Si en su estreno, a las ocho de la tarde, pudo pasar desapercibida para muchos (la promoción por parte de la casa fue nula), el horario elegido para su reposición es un pecado mortal: todas las mañanas a las seis y media. A eso se denomina programar al tuntún. En esta semana de vacaciones donde, al ausentarse sus programas de cabecera, La 2 es un verdadero cajón de sastre de repeticiones, da la impresión de que los contenidos se han elegido sin ningún criterio. Porque si lo hubiese, Caminos de la música jamás habría ido a parar a un destino tan desafortunado. En relación con este tema, no está de más recordar que da pena que el presunto canal cultural de TVE no programe durante los próximos días festivos ningún oratorio barroco. Si no lo hacen porque relacionan estas obras maestras del repertorio de Bach, Haendel y tantos otros con un contenido religioso, demuestran una ignorancia supina. Dejémoslo en que son obras de arte que elevan nuestra dimensión espiritual. Al no facilitar su difusión nos empobrecemos como sociedad. Recuperen en Play RTVE Caminos a la música.