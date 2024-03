El mago Juan Tamariz participa en el documental de Herrero / INFORMACIÓN

El periodista Carlos del Amor va a llenar un vacío que desde hace muchos años echábamos en falta en nuestra televisión. La realización de una entrevista en profundidad a Juan Tamariz, ilusionista, prestidigitador, maestro de la magia de cerca, un genio que a sus 81 años cumplidos no había tenido la oportunidad de conversar delante de las cámaras, pausadamente, acerca de aspectos relacionados con su vida personal y profesional. Lo hará en la primera entrega de la nueva temporada de La matemática del espejo, el jueves 4 de abril.

Parece mentira que la televisión actual se haya alejado hasta tal punto de estas costumbres, y que si no fuese por el espacio de Carlos del Amor (su carisma influyó definitivamente en que La matemática se pusiese en marcha y continúe su andadura) estaríamos a dieta de un programa de entrevistas modélico en la parrilla.

Dicho sea con todos los respetos a los muy necesarios Plano general de Jenaro Castro y Conversatorios de Julio Somoano, más escuetos en tiempo y producción. Lo de Carlos del Amor es otra cosa. Cada entrega es una aventura, con una puesta en escena distinta, un lenguaje audiovisual muy cuidado, y para los que amamos la televisión, una obra de arte que revisitar cada cierto tiempo.

Han pasado 36 años desde que Juan Tamariz realizó su propio programa en TVE, Magia Potagia (1988). No fue el único espacio de entretenimiento conducido por el showman. Sus enormes dotes de comunicador con el público las demostró en las subastas del Un, dos, tres, donde Chicho, reloj en mano, no tuvo más remedio que dedicarle más minutos que a ningún otro participante, porque era un embaucador nato y a él no se le podía recortar en la sala de montaje ninguna toma.