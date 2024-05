¿Y la crítica?

Elena López Riera y Carla Simón, con la periodista Pepa Blanes, hablaron sobre sus películas en los cines Lys.

Mientras se realizan documentales sobre todos los gremios del audiovisual existe uno en lista de espera que aguarda el sueño de los justos. Me pregunto dónde está el reportaje que tome la temperatura a la crítica cinematográfica, un trabajo en el que pudieran verse retratados los críticos especializados de varias generaciones, puesto que en la actualidad cohabitan varias, lo que hace que vivamos un momento muy interesante para llevar a cabo un retrato. Todavía están en activo quienes comenzaron prácticamente en los tiempos de la transición, caso de Nuria Vidal, Carlos Boyero, Oti Rodríguez Marchante, o Boquerini. A su vez, se mantiene la generación intermedia de los vascos, Borja Crespo, Óskar Belategi, Mikel Gurpegi o Begoña del Teso. Un tercer escalón lo componen los fundadores de los premios Feroz, el grupo que encabezan Pepa Blanes y Javier Zurro. Por último, se encuentra el que tal vez sea colectivo más numeroso, el de blogueros y autores de pódcast que se acreditan por decenas en todos los festivales de cine y que aumentan exponencialmente las opiniones que se vierten.

En el año 2004 la actriz María de Medeiros se fue con una videocámara al Festival de Cannes y entrevistó a numerosos críticos y directores (Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Almodóvar), preguntándoles sobre la relación entre ellos. El resultado fue Je t´aime, moi non plus, que no se estrenó en salas ni en nuestras televisiones. La conclusión estaba clara: directores y críticos se odian tanto como se necesitan; el silencio total por parte de la crítica después de un estreno es demoledor para quien ha dirigido una película.

Veinte años después de aquello muchos de los que aparecían en aquel trabajo han fallecido, mientras ha sucedido el relevo generacional. Urge un documental riguroso sobre la crítica cinematográfica.