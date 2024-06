La Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante, luz para el futuro

Desde que tomé posesión como concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, hace justo un año, estoy convencida de que la política turística de la ciudad debe definirse en base al conocimiento, además de aplicar el sentido común. Por este motivo, nos pusimos a trabajar con la Universidad de Alicante para crear la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante, primera cátedra institucional de este Ayuntamiento, y que está llamada a convertirse en una poderosa herramienta para mejorar la gestión pública del destino, pero que también estará abierta al sector privado para que puedan aprovechar todo ese conocimiento.

Alicante vive un momento crucial para hacer balance y plantear su futuro como destino turístico. Basta pasear por la Explanada, la Rambla o el centro para ver las terrazas llenas o escuchar hablar en infinidad de idiomas distintos a nuestro alrededor. Y no solo en verano. Si no hemos logrado ya la desestacionalización plena, estamos muy cerca de lograrlo, y los datos de ocupación de los meses de invierno y primavera así lo evidencian. Ciudadanos temporales, como me gusta referirme a los turistas, vienen de todas partes del mundo para conocer una ciudad que se ha encaramado a lo alto de los principales rankings, como el de segunda mejor ciudad del mundo para vivir o la décima mejor ciudad del mundo para visitar con niños.

Este escenario nos obliga a gestionar el éxito, y a hacerlo desde la reflexión y el conocimiento. Por eso buscamos a un aliado fundamental, como la Universidad de Alicante, para poner en marcha esta Cátedra, que ha iniciado su andadura oficialmente con la creación de su comisión mixta esta semana. El objetivo no es otro que contribuir al diseño de los productos más atractivos y eficientes para convertir la visita de nuestros turistas en una experiencia única y solo repetible en nuestra ciudad, sorprendiendo y superando las expectativas de cada uno de nuestros visitantes; así como elevar el nivel de cualificación de todos los actores, y también establecer las métricas más adecuadas para direccionar nuestra estrategia de promoción y para el seguimiento del impacto del turismo en Alicante.

La visión de la Cátedra, que comparto con su director, Juan Llopis, es la de convertir a Alicante, en el plazo de tres años, en un destino de referencia para un turismo de calidad, sostenible y hospitalario todo el año, y con una oferta cultural, deportiva, profesional, de ocio, saludable y comprometida con el desarrollo económico, social y medioambiental de una ciudad que ya es una referencia por su clima y sus playas extraordinarias.

Todo ello soportado sobre unos valores que nos identifican como ciudad: hospitalidad, innovación y digitalización, cualificación, seguridad, ética en las relaciones, cooperación entre todos los actores del entorno turístico y la población residente, diversificación de la demanda y análisis permanente de las expectativas y realidades observadas por nuestros visitantes para adecuar el servicio a esas expectativas. Todo ello sin perjuicio de aspirar a las mejores condiciones laborales y asegurar la disponibilidad de los servicios públicos cuando nuestros vecinos y ciudadanos temporales lo necesiten.

Un reciente estudio del Banco de España ponía de manifiesto, por un lado, el atractivo de España como destino, con crecimientos de dos dígitos respecto a antes de la pandemia, y por otro, la diversificación de los mercados emisores y la desestacionalización de los flujos, que crecen más en invierno. Pero también alertaba del impacto de factores como el cambio climático en el futuro inmediato del sector. Este informe, como otros muchos que van en la misma línea, nos impulsa a trabajar tanto en la sostenibilidad, como en el análisis de las capacidades de un sector fundamental para nuestra ciudad, sobre unos valores que nos identifiquen como ciudad hospitalaria, sostenible, innovadora y comprometida.

La Cátedra, por tanto, debe convertirse en un instrumento fundamental de gestión para confirmar el compromiso del Ayuntamiento con el progreso de la ciudad.