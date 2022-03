Lo dijo nuestro Premios Nóbel Camilo José Cela: No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, porque no es lo mismo estar jodido que andar jodiendo. Y es que eso de andar jodiendo, es lo que parece que en el buen sentido metafórico de la palabra le está haciendo la presidenta madrileña Ayuso a su nuevo jefe y líder Núñez Feijóo, quien antes de empezar, ya debe estar cansado de tantos avisos o advertencias, de tantas frases de doble sentido o titulares explosivos. Y es que Ayuso pese a conceder su apoyo a Feijóo, le avisa: Madrid tiene poca paciencia para tonterías, y poco aguante para las imposiciones. Y en un acto en Madrid, le ha dicho a su líder que son un equipo de soldados listos para darlo todo para un proyecto que merezca la pena. Como símil bélico impagable, como gesto de enseñar los dientes, insufrible.

Ella y sólo ella, muestra su compromiso para devolver la paz al PP, y claro Feijóo parece que está cayendo ante el encanto de la presidenta, y se lanzan piropos mutuos. Por cierto, de verdad que este Feijóo me da mala espina. ¿Qué es eso de que si te insultan es que te temen? Se equivoca otra vez el señor Feijóo, no creo que le insulten ni a él, ni a ella, decir opiniones sólo es eso, opinar. Y por cierto si igual el señor Feijóo cree que en este tema ambos empatan, muchísimos españoles estaremos impregnados del virus terror que los dos nos generan. En fin, señores, los avisos de la señora Ayuso nunca son baladíes ni gratuitos. Ya se ha cargado a un presidente nacional del PP, por tanto, Feijóo, cuidadín, cuidadín. Se te puede derramar la presidencia en el PP sin que apenas sí te des cuenta. Si no te haces con el mando, puedes sentirte de cuerpo presente siempre que estés a su lado. Su sonrisa siempre permanece cargada de secretos.