A veces, de no ser porque quien pregunta en una rueda de prensa se supone que se trata de un/una profesional del periodismo, diríamos que se podrían encontrar adormecidos en su alma e intelecto por la ingesta de alguna seta alucinógena al preguntar a la capitana de la Selección femenina de Marruecos en el Mundial de fútbol, esa inexplicable y vergonzosa pregunta: ¿Hay homosexuales en el equipo? De verdad, ignoro qué le pasaría a esta corresponsal de la BBC, cuya cadena ha tenido que pedir perdón, para hacer esa absurdez de pregunta del todo inconveniente e inapropiada.

Las cuestiones íntimas no debieran ser pronunciadas en rueda de prensa, son datos y vivencias íntimas que quedan en la intimidad y en uso de la libertad de quienes no están obligados a contestar memeces. ¿Preguntaría esta valerosa periodista esa misma pregunta al equipo de fútbol masculino? Y es que una vez más no sé qué es lo que les pasa a muchas personas con aquellas otras que aman libremente igual que los heterosexuales, pero siempre están bajo el foco mediático, el odio y el rechazo persé, pues ningún daño hace a los demás, en cambio el desprecio y persecución que sufren, sí es palpable. Pero no, día sí, día también, los demás tratan de inmiscuirse en sus vidas, sólo por amar de forma diferente, cuando el amor entre las personas, sea cual sea su género, siempre es algo maravilloso.

Tengamos pues cuidado con qué preguntas hacemos a los demás, pues como en este caso fue muy desacertada: Reconocemos que la pregunta fue inapropiada. No teníamos intención de causar ningún daño o angustia. No hace falta causar dolor inmiscuyéndose en la vida íntimas de otras personas. Viva la homosexualidad y las personas LGTBI. Sus vidas y las nuestras trascurren en paralelo y convivimos juntos a diario. Sociedad y país plural.