Torrecilla: «Este ascenso es un cúmulo de sensaciones grandísimas por haber levantado a un gigante dormido»

El técnico del Hércules, Rubén Torrecilla, comparecía en rueda de prensa ante los medios de comunicación, eufórico tras el ascenso conseguido ante 30.000 personas en el estadio Rico Pérez, dedicando el mismo a todos los estamentos del club, desde la plantilla hasta Enrique Ortiz, y dedicando el éxito a su familia más cercana. Mientras contestaba a la primera cuestión y dedicaba el ascenso a su madre, mujer e hija, los futbolistas irrumpían en la sala de prensa para agasajar a su técnico, en una imagen de unión que ha desembocado en alegría deportiva.

«No puedo decir lo que se me ha pasado por la cabeza, es un cúmulo de sensaciones grandísimas, por levantar a un gigante que estaba dormido», comenzó Torrecilla. «Sobre todo me he acordado de mi hija y de mi mujer, que son las que están ahí todos los días en la oscuridad, en los momentos buenos y en los malos. Mis jugadores y mi cuerpo técnico son magníficos y Enrique Ortiz es un presidente espectacular, me lo ha demostrado desde que llegué aquí, siempre pendiente para mejorarlo todo», prosiguió.

Torrecilla quiso destacar la figura del máximo accionista del Hércules, que nuevamente recibió cánticos en contra durante el partido y la celebración. «Para mí es un presidente de 10, por como se ha portado conmigo y con mi familia, por vernos cada día en los entrenamientos de Fontcalent… Es una persona muy cercana, que vive por y para el Hércules, ayudando a los jugadores en los momentos complicados. Soy sincero y directo, a mí me molesta que se diga el 'Enrique, vete ya', yo no vivo del pasado porque lo que hemos conseguido, gran parte de culpa la tiene él», añadió.

El entrenador del Hércules hizo un breve análisis del partido ganado al Lleida, destacando los minutos de sufrimiento entre el 1-1 y el 2-1. «Es un partido que no iba a ser fácil, ya dije que teníamos que tener los pies en el suelo y ser humildes. Después del golpe del empate, tras haber generado ocasiones para el segundo gol, al final creo que el fútbol ha sido justo», resumió.

«El tramo del empate ha sido angustioso. El gol de Agustín y el parón de agua nos ha venido de maravilla», explicó al hablar sobre esos diez minutos en los que el Hércules no era equipo de Primera RFEF. «Estaba tranquilo porque estábamos compactos, ellos también tenían que ganar el partido. Se pasa mal, ha sido un remate complicado además. Coscia se lo merece porque ha pasado sobre todo un tramo de liga muy complicado, ha trabajado mucho, ha sufrido mucho, es un profesional como la copa de un pino», agregó.

Jose Navarro

El preparador extremeño también quiso destacar la racha final de los suyos y la reacción tras haber vivido el peor momento del curso. «No fue fácil levantarse, sobre todo por la presión del entorno, y me ha tocado mucha parte hacer más de psicólogo que de entrenador. El triunfo es del grupo que hemos hecho en el vestuario. Han luchado, se han unido en los momentos complicados y creo que somos justos vencedores tras conseguir seis victorias en las seis últimas jornadas», enfatizó.

Por último, Torrecilla también lanzó un mensaje cariñoso a los aficionados. «Desde aquí darles las gracias, son el corazón del Hércules, Ver a 30.000 personas en la cuarta categoría no tiene precio. Mucha gente se ha quedado sin entradas. Hay que darles las gracias a todos, que sigan así, porque entre todos podemos llevar de vuelta al fútbol profesional, yendo todos de la mano», finalizó.