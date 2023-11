En los últimos días, miles de ciudadanos se están manifestando en España, frente a las sedes del PSOE contra el acuerdo de amnistía entre éste y otros partidos políticos. La amnistía es una herramienta que permite el olvido de los delitos impuestos. Es como un borrón y cuenta nueva. Se trata una cesión para tratar de conseguir un bien mayor, pero parece que no está contemplada en la Constitución. Y digo parece, porque hay juristas que están a favor y otros en contra, al considerarla un indulto general. Dicho esto, he de recordar la amnistía fiscal del año 2012 impulsada por el gobierno del partido popular y que años más tarde fue declarada nula por el Tribunal Constitucional, en la que no hubieron manifestaciones ante la sede del partido en el gobierno, a pesar de que se trataba de perdonar a quienes habían defraudado a Hacienda y por tanto habían mermado las arcas públicas de ingresos para mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales.