El pasado día 27 fui al centro de salud hospital provincial para acudir a la consulta de rehabilitación (tras ocho meses de espera). Me atendió la doctora Gómez de forma muy correcta. Ahora debo acudir (con nueva cita) al hospital de San Juan para inyectarme ácido hialurónico en las rodillas; la doctora me ha dicho que no puede hacerlo en el centro de salud porque no tiene camilla hidráulica. Me pregunto si no sería más barato para la institución y más cómodo para el paciente tener una camilla hidráulica en el centro de salud, y ahorrarse la ambulancia de traslado porque yo me desplazo en silla de ruedas eléctrica y la batería no cubre la distancia al hospital. Quizás con pequeñas cosas la sanidad pudiera mejorar. Aprovecho la ocasión para agradecer el excelente trabajo del personal sanitario.