Incultura municipal

Muy estimados todos, estoy feliz pintando un cuadro y de repente recibo una llamada por teléfono de una funcionaria del ayuntamiento de Benidorm para proponerme una exposición de pintura, le pregunto si cumplís con vuestras obligaciones estipuladas en el artículo 78 ley de propiedad intelectual de España, de registrar la exposición en contrato que diga el tiempo y forma de la exposición y cuál es la remuneración para el autor en base al artículo 46 ley de propiedad intelectual. Y me dicen que no hay presupuesto para eso, que aquí las exposiciones son gratis para ambas partes sin contrato, y el autor puede vender al público su obra. Y le respondo que conmigo no contéis con esas condiciones de esclavitud.