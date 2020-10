El Botànic se tensa: el PSPV critica la «improvisación» de Compromís al plantear una reforma fiscal sin rigor

Para el máximo responsable de la Conselleria de Hacienda, en fiscalidad verde y progresividad fiscal el Botànic «no empieza de cero» porque en su primera legislatura ya comenzó a aplicar este tipo de medidas. Vicent Soler reivindicó que la progresividad fiscal forma parte «del ADN de este gobierno», y en ese contexto, se están introduciendo medidas desde 2017 que no quedarán ahí ya que «está toda la legislatura por delante» para trabajar en ello. Y puestos a trabajar, Soler avanzó que por delante hay «un camino de largo recorrido» donde no «hay que improvisar». Lejos de lo que propuso el síndic de Compromís en las Cortes el pasado jueves -en una intervención que enfadó al PSPV y ahondó el pulso interno del Botànic-, cualquier decisión que se tome debe ser desde «el rigor y la no improvisación» y contando con la opinión de los expertos del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Soler no admitió que dentro del Consell hubiera discrepancias con la política fiscal. «Hay un gran consenso» respecto a medidas fiscales de progresividad y «no nos cerramos a nada», aseguró el conseller, quien también restó protagonismo a este anteproyecto presupuestario previo, que debe ahora ser discutido en el parlamento valenciano. El segundo capítulo llegará cuando el Consell presente los Presupuestos 2021, el 30 de octubre. Se abre, por tanto, un mes de octubre para el Botànic repleto de tensión, y un último trimestre del año en las Cortes donde los partidos de izquierda tendrán enfrentamientos con la derecha... y entre ellos mismos. Unidad de acción

También pensando en que quedan días y semanas por delante, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, defendió ayer que el Botànic ha actuado «con unidad de acción» ya que, si no hubiese sido así, el Consell «no habría aprobado el anteproyecto de ley de Acompañamiento». La portavoz, lejos de manifestar su opinión como hace todos los viernes en las comparecencias donde da cuenta de las decisiones del Gobierno valenciano, esta vez que tocaba hablar de impuestos prefirió situarse de perfil y no valorar las medidas fiscales lanzadas por el síndic de su grupo parlamentario. Como mucho, la líder de Compromís avanzó que el texto podrá tener «posibles cambios en su tramitación» en las Cortes.

Oltra recordó que la reforma fiscal de 2017 permitió bajar los impuestos a 1,5 millones de contribuyentes. Y de cara a la «desolación de este año 2020, con un plan de reconstrucción por desarrollar, «es más necesario que nunca» un sistema «justo, progresivo y equilibrado», añadió.