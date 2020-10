El presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante, Carlos Mazón, ha destacado hoy que el debate sobre la fallida moción de censura presentada por el líder de VOX, Santiago Abascal, ha reflejado que el PP “es el partido de la moderación y del centro” y que el debate ahora “no está en las represalias de los cargos y votantes de VOX, sino en seguir sacando adelante las políticas que trabajan por los ciudadanos”.

Así lo ha manifestado hoy en la sede provincial del PP junto al diputado nacional por Alicante, César Sánchez. Ambos han comparecido en rueda de prensa acompañados por la diputada Macarena Montesinos y los senadores Pablo Ruz y Adela Pedrosa.

Mazón ha defendido que como presidente del PP provincial “y como alicantino” lo que le preocupa no es que haya represalias por parte de VOX o más o menos apoyos. “Lo que realmente me preocupa es que no lleguen las políticas que el PP está trabajando. El principal perjudicado de alguna medida de represalia no sería el Partido Popular, sino los ciudadanos que dejarían de seguir recibiendo políticas eficaces”.

En este sentido ha defendido las políticas de gobiernos en los que está el PP que cuentan con apoyos de VOX en municipios alicantinos. Ha citado los ayuntamientos de Alicante, Santa Pola o El Campello, de los que ha subrayado que son gobiernos “con buena salud”. En estos casos, ha pedido a Vox que siga mantenido esos pactos puesto que “¿alguien piensa que no se está beneficiando a sus ciudadanos? Estoy convencido de que VOX va a priorizar que el debate útil es el de seguir trabajando por los ciudadanos”, ha añadido.

Contexto de pandemia

Mazón ha subrayado que estamos ante un contexto de pandemia que hay que abordar “con soluciones, trabajando por los sectores productivos de nuestra provincia y no con cháchara y debates de polarización que no conducen a nada”. “Pablo Casado ha dejado claro que el PP es la verdadera solución a los problemas que tiene España, ha demostrado que el Partido Popular está en lo que le interesa a los ciudadanos y no en chácharas inútiles de polarización”.

Ha defendido que el PP “es la centralidad, es el partido de la gestión, es el partido que necesitan los alicantinos, es el partido que habla de lo que le interesa a la gente”, y ha aplaudido a Casado “por ofrecer puntos de encuentro, porque la solución no es el extremismo, sino la centralidad”.

Por su parte, César Sánchez ha manifestado por su parte que desde que se anunció, la moción de censura estaba abocada al fracaso porque no iba a tener apoyos. La moción, según ha destacado, pretendía sacar a los españoles de los temas que les preocupan. “Y quien iba a defender esa moción era el candidato de VOX a las elecciones catalanas”, Ignacio Garriga.

“Era una moción de promoción, y España no está ahora para promociones. No está para exhibiciones que no sean los problemas que preocupan a los españoles como la sanidad, los ERTES que aún no cobran miles de personas, la bajada de impuestos a las pymes y autónomos que planteamos mientras el Gobierno quiere subirlos en los presupuestos”, ha dicho.

Ha explicado que el Partido Popular “ha sido coherente con lo que en este momento necesita España en un momento de crispación provocada por la izquierda” y ha añadido que su partido quiere “moderar, contribuir, y no aumentar la crispación ni la división”.

En cuanto a los gobiernos en instituciones en los que hay acuerdo con VOX, César Sánchez ha recalcado que el PP no comparte el lenguaje que VOX ha tenido durante la defensa de la moción. “Hay muchos votantes de VOX que quieren una España con Europa, que no creen que el sistema de autonomías sea fallido, que piensan que España habla distintas lenguas, con paz, con crecimiento económico, una España que se respeta”, ha remarcado. En este sentido, ha matizado que el PP no comparte ciertos razonamientos, “lo que no quita que se hayan alcanzado acuerdos para gobernar”.