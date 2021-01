La Diputación de Alicante aprobará hoy los informes de Intervención sobre las cuentas de los grupos políticos de 2015 y 2016. Cinco años después, los grupos tendrán que devolver unos 50.000 euros a las arcas públicas tras los actuales informes que se llevan a aprobación del pleno. Del importe total, el grupo con la cifra más llamativa es, sin lugar a dudas, Esquerra Unida, que ya no tiene representación en la corporación provincial y que tendrá que abonar alrededor de 42.000 euros. El PP deberá reintegrar 3.100 euros; el PSPV, 500 euros; Ciudadanos, 2.200 euros, y Compromís, 3.518 euros. En el extracto bancario presentado por EU constan retiradas de dinero en efectivo por un valor de 2.400 euros, cuyo destino, según la Intervención, se desconoce. Además, hay otros desplazamientos en los que no se incluye la autorización expresa de la entonces diputada Raquel Pérez. El documento también refleja un alto número de comidas, hoteles, viajes, desplazamientos, tickets de autopistas o incluso dietas para Cayo Lara, excoordinador federal. También se incluye el viaje a Cuba con motivo de la muerte de Fidel Castro que provocó la dimisión del ex coordinador general de Esquerra Unida del País Valencià, David Rodríguez.

Fuentes de la Diputación aseguraron ayer que este informe se notificará a los grupos actuales pero que tendrán que pagarlo las personas que en esos momentos eran representantes de los grupos. Con esta aprobación se da respuesta al acuerdo de pleno en el que se acordó fiscalizar los gastos de los grupos políticos, tras la presión de Compromís.

La Intervención ha emitido un informe con relación a la documentación presentada por EU correspondiente a la dotación económica de 2015 para aclarar que la inexistencia de la contabilidad del grupo no permite garantizar el cumplimiento del reglamento orgánico sobre dotaciones económicas. Los técnicos también hablan de la falta de justificación de gastos observándose numerosas facturas en las que no aparece el motivo que justifica la realización de la actividad o la identificación de las personas destinatarias de la misma. También existen abonos que no han podido ser identificados en los extractos de las cuentas bancarias que constan a nombre del grupo.

Desde EU, el responsable del Área Interna, Sergi Rodríguez, quiso dejar claro que el partido se pone a disposición de la Diputación para esclarecer los datos y subsanar los errores, recordando que la actual dirección se eligió en 2018 y que el informe corresponde al periodo situado entre 2015 y 2016. «Esto nos viene de rebote, pero apostamos por la transparencia, aunque demostraremos que muchos de esos gastos están bien justificados», sostuvo.

El diputado del PP Adrián Ballester aseguró que «es la primera vez que la Diputación solicita a los grupos la devolución del dinero que no ha sido debidamente justificado y me parece un paso muy positivo»

Para Compromís, esta maniobra de la Diputación se produce después de que el Tribunal de Cuentas trasladara a su fiscalía la denuncia de la coalición por una serie de irregularidades en ingresos por valor de 446.781 euros al PP. «De la misma forma que pusimos punto final a la impunidad de las ayudas a dedo, acabaremos por dilucidar si los ingresos al PP fueron adonde tenían que ir a parar o no», consideró el portavoz Gerard Fullana.

Más de 40 pagos de gasolina y comidas de 300 euros de Sepulcre

Las irregularidades de PP, PSOE y Compromís se refieren a errores contables o publicidad en redes

En la contabilidad del ejercicio 2015 que Intervención ha valorado de los grupos del PP, PSOE y Compromís destacan facturas con errores en los cálculos contables, publicidad en redes sociales por no incluir el CIF o incluso un bocadillo de calamares sin justificar. Esos son los principales errores que comete PP, PSOE y Compromís. Por parte de Ciudadanos, la situación es más llamativa. Los informes de los técnicos de la Diputación ponen en cuestión los gastos de Fernando Sepulcre durante su etapa en Ciudadanos. Facturas por casi 2.200 euros relacionadas con gasolina y dietas. La Intervención asegura en su informe que «se incluyen gastos en concepto de gasolina-peaje, cuyo justificante no consta entre la documentación presentada». Entre otras irregularidades, la Intervención informa de que hay diferentes gastos en un restaurante arrocero por valor de 150 euros, 180 euros, 330 euros y 275 euros sin que conste el número de factura, la dirección del destinatario o el concepto del servicio prestado ni los precios unitarios. Cabe recordar que el escándalo por la gasolina provocó que el único diputado de Ciudadanos en la Diputación, Fernando Sepulcre, abandona la militancia en este partido y se fuera al grupo mixto.