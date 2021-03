La comisión de la DANA concluye sin que dé la cara en las Cortes la Confederación del Segura

La comisión especial de las Cortes valencianas para examinar los efectos de la DANA que arrasó la Vega Baja en septiembre del 2019 concluyó ayer, tras más de un año, la extensa ronda de comparecencias planificada. Regantes y agricultores de las zonas afectadas por el temporal más destructivo en 80 años fueron los últimos en intervenir en un proceso que se ha centrado en analizar el desastre ocurrido, sus causas y consecuencias. A partir de ahora, se iniciará el procedimiento para elaborar un dictamen que, entre otras cuestiones, abordará las medidas necesarias para la prevención del riesgo de inundaciones futuras desde el punto de vista territorial, urbanístico e hídrico. Un dictamen que, en cualquier caso, quedará cojo. Muy cojo. Por increíble que parezca, los responsables máximos de la demarcación donde ocurrieron los hechos, es decir, de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), entidad presidida por Mario Urrea, no han ofrecido ningún tipo de explicación en sede parlamentaria sobre lo ocurrido.

El tira y afloja que durante los últimos meses ha venido registrándose entre el organismo de cuenca y los 11 diputados que conforman la comisión ha acabado finalmente sin acuerdo. Las Cortes solicitaron en varias ocasiones la comparecencia de Urrea, así como de otros altos cargos de la CHS y técnicos de la entidad. La pretensión era, como no podía ser de otra forma, recabar datos, informes y, en definitiva, aclaraciones sobre lo acontecido aquellos días en el sur alicantino. Pero la respuesta de la Confederación ha sido la misma, desde el primer día hasta el último, para justificar su negativa: se alega que no están sujetos a control parlamentario al pertenecer a un organismo autónomo del Estado. Ese es un extremo que Urrea volvió a argumentar el pasado martes, cuando envió a las Cortes un informe rubricado por los servicios jurídicos de la entidad, que ratifican, de nuevo, que las comparecencias solicitadas no proceden.

Con este escenario, lo que sí ha ofrecido el presidente de la Confederación, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, es «reiterar su compromiso a colaborar» remitiendo la información que se precise. Propone asimismo participar junto a altos cargos de la CHS en encuentro telemático «al nivel que considere adecuado, ya sea con la Mesa, o con los síndics o con los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para mantener una reunión informativa, donde pueda explicar todos los hechos, todas las actuaciones preventivas de inundaciones en la Vega Baja en materia territorial, urbanística e hídrica». Explicaciones e informes que, en todo caso, no se podrían adjuntar al dictamen final porque no se han recibido por el cauce reglamentario que exige la comisión.

Habilitar corredores verdes e infraestructuras para aguas sobrantes

La presidenta de la comisión de la DANA, la diputada de Compromís Aitana Mas, valoró ayer que el trabajo a partir de decenas de comparecencias ha sido «fructífero». Explicó que se han recibido multitud de propuestas que van desde la posibilidad de construir corredores verdes que puedan encauzar y redireccionar las aguas sobrantes para evitar inundaciones, así como dotar al territorio de infraestructuras hidráulicas para reconducirlas. El siguiente paso, dijo, será elaborar el dictamen que será entregado al Consell para que tenga en cuenta las necesidades del territorio. Mas se volvió a mostrar de nuevo muy crítica con el plantón que la CHS viene dando al negarse a participar en la comisión, una cuestión que achaca a una «falta de transparencia» de la entidad.