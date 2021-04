Bonig pide tranquilidad a los "satélites de Génova" y asegura no saber "nada" del congreso del PPCV

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha pedido tranquilidad a los "satélites de Génova" porque los ve muy preocupados y con demasiada prisa para que se convoque el congreso regional del partido. "Yo hablo con Génova y a mí no me han dicho nada", ha recalcado, advirtiendo que "no por apretar más" se celebrará antes.

Es más, ha asegurado que "a fecha de hoy no hay ninguna llamada para convocar la junta directiva regional" en la que se debería fijar la fecha del cónclave. "Entiendo que algunos estén muy preocupados e interesados", ha deslizado a los periodistas, preguntada por si hay prisas o alguna novedad.

Bonig lleva como presidenta desde 2015 y se ha postulado reiteradamente para repetir al frente del partido, un cargo para que el que también suena el nombre del presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, Carlos Mazón.

"Se va a convocar, esto es más largo que un día sin pan. Veo a algunos, no Génova sino los satélites de Génova, con demasiada prisa", ha aseverado en Les Corts antes de la junta de síndics.

Pero ha garantizado que no hay por qué preocuparse porque el congreso "no es el espíritu santo ni una aparición" y se convocará "en tiempo y forma, con 48 horas, un orden del día prefijado que se distribuirá por los cauces legalmente establecidos en los estatutos e inmediatamente se comunicará".

Por tanto, la también portavoz popular en las Cortes ha insistido en que "no por apretar más algunos" se convocará antes y en que no hay fecha ni para la junta directiva regional.

Hasta entonces, ha defendido que lo que a ella le "interesa" son problemas como el ERE de Ford Almussafes, la ampliación del puerto de València o la temporada de verano, así como si el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, va a exigir los 281 millones de la liquidación del IVA de 2017 tras la sentencia del Supremo a favor de Castilla y León, ya que "es mucho dinero" para una región infrafinanciada como la Comunidad.

Para "todo lo demás" ha pedido tranquilidad porque es consciente de que "algunos tienen mucha prisas". "A veces, por correr tanto uno puede tener el peligro de tropezarse y caerse", ha avisado, para zanjar que ella habla con Génova y no le han "dicho nada ni los satélites de dentro o de fuera" y que "uno tiene que estar en lo que tiene que estar".

La semana pasada, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, evitó pronunciarse sobre si al final será Carlos Mazón quien sustituirá a Isabel Bonig, recalcando que "no hay ningún congreso convocado". El PP está inmerso en los congresos provinciales, que finalizarán este verano, y será a partir de entonces cuando se empezarán a celebrar los regionales.