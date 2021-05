Manuel Muñiz vaticina que el turismo recuperará el 50% de su actividad este verano

El secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, vaticina que el turismo recuperará el 50% de su actividad este próximo verano, algo a lo que contribuirá de forma notable el certificado verde que va a lanzar la Unión Europea (UE) para permitir la movilidad. Así lo señaló ayer en una nueva edición del Foro +Europa, organizado por INFORMACIÓN y Casa Mediterráneo, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante, la Generalitat Valenciana, la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Muñiz también aseguró que se han impulsado las políticas adecuadas para conseguir una fuerte y rápida reactivación económica del país.

«Una estrategia de acción exterior para un mundo poscovid». Ese fue el título de la ponencia protagonizada por Manuel Muñiz en las instalaciones de Casa Mediterráneo, acto este al que asistieron, entre otros, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera; el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Araceli Poblador; la presidenta del PSPV-PSOE, Juana Serna; el CEO del Grupo Idex, Miguel Quintanilla; y Raquel Martín y Pablo Benítez, vocales asesores de la Secretaría de Estado para la España Global.

El director de Casa Mediterráneo, Héctor Salvador, fue el encargado de presentar al ponente, que es licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid, rector hasta hace un año de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del IE, y uno de los 25 intelectuales que están redefiniendo el pensamiento iberoamericano, según Esglobal. El director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, se ocupó de moderar el acto.

El secretario de Estado de la España Global explicó que el país está preparando su estrategia de acción exterior desde marzo del año pasado, cuando ya se estaba viendo el fuerte impacto que iba a tener la pandemia de coronaviruis. «Queríamos ver los efectos que la crisis iba a tener en el ámbito internacional y preparar una respuesta política adecuada que no supusiese una regresión en derechos sociales y laborales, lo que estamos aplicando tanto a nivel interno como también en el contexto internacional. Una prueba de ello son las intensas negociaciones que hemos llevado a cabo junto a otros Estados miembros, y que han dado como resultado los fondos europeos de recuperación y resiliencia, por medio de los cuales España recibirá nada menos que 140.000 millones de euros en tres años, lo que supone una oportunidad inmensa para el país», enfatizó.

Este es uno de los elementos que hacen que Manuel Muñiz sea «razonablemente optimista» de cara a la reactivación económica. Según sus palabras, «los 750.000 millones de euros con los que están dotados estos fondos doblan los presupuestos financieros de la UE y son una muestra de solidaridad. Además, nadie garantizaba que se iban a aprobar a esta velocidad, por lo que es para sentirnos muy satisfechos».

Los otros elementos que contribuirán a la recuperación son, según Muñiz, «las vacunas, que son altamente eficaces y se han conseguido en un tiempo récord, teniendo en cuenta que el plazo medio de desarrollo hasta el momento para otras dolencias era de diez años. También contamos con los presupuestos generales del Estado, que son el mecanismo sobre el que van a aterrizar los fondos europeos. Sin ellos, no habría inversión comunitaria. Y por último, también tengo que hacer referencia al acuerdo del Brexit, muy importante para España, si pensamos que el Reino Unido representa nuestro segundo stock de inversión, sólo por detrás de Estados Unidos». Para el secretario, «todas estas políticas hacen que veamos el futuro con optimismo. Nos enfrentamos ahora al reto enorme que supone el despliegue de los fondos, pero de momento nos hemos dotado con los instrumentos adecuados para afrontar la recuperación con garantías».

Uno de los principales problemas a las que se están enfrentando las economías a nivel internacional son las restricciones de movilidad, que en España han tenido un fuerte impacto, sobre todo en el turismo, «un sector vital, que genera 80.000 millones de euros de forma directa y 100.000 de manera indirecta», resalta.

En este sentido, destacó la importancia del certificado verde que está impulsando la UE. «Se trata -explicó- de un código QR que se podrá leer a través del teléfono móvil o en papel, y que contendrá información sobre el portador con relación a si ha sido vacunado, si se ha sometido a un test de diagnóstico 72 horas antes del viaje, o si ha superado la enfermedad y cuenta con inmunidad contra el covid. Para nuestro país, este instrumento, que queremos que esté operativo en el mes de junio, va a ser vital, porque permitirá recuperar movilidad justo en el verano, que es la época decisiva para el turismo. Desde el Ministerio de Exteriores queremos conseguir la máxima movilidad posible, dentro de unos parámetros de seguridad sanitaria».

En este contexto. Muñiz comparte la visión de la ministra de Turismo, en el sentido de que el turismo va a poder recuperar este verano el 50% de la actividad que tenía en 2019, antes de que se produjese la pandemia. «Si somos capaces de recuperar movilidad en la UE, como es nuestro deseo, ya tendremos parte del problema resuelto», manifestó.

El público, tanto el que siguió la ponencia en las instalaciones de Casa Mediterráneo como el que lo hizo de forma telemática, se mostró muy activo planteando preguntas al secretario de Estado de la España Global. La amenaza de aranceles en EE UU que pesa sobre el calzado, como consecuencia de la Tasa Google que quiere implantar el Gobierno de España, salió a relucir como no podía ser de otra forma. Muñiz, a este respecto, recordó que el asunto está siendo objeto de negociación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), «y confiamos en que se alcance un acuerdo este año, entre otras cosas porque Estados Unidos ha mostrado su vocación de negociar».

«La polaridad política erosiona la imagen de España»

Muñiz señala que cuestionar la legitimidad del Gobierno es un acto de irresponsabilidad

El secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, se mostró muy crítico ayer, durante el acto celebrado en Alicante, con el clima político que se vive en estos momentos en el país, lo cual, opina, está erosionando su imagen exterior.

Según manifestó, «me preocupa la polarización tan acusada que existe en la actualidad, y que se haya cruzado la línea al cuestionar la legitimidad del Gobierno. Todo empezó con la moción de censura a Rajoy, continuó con la investidura de Pedro Sánchez y se intensificó con el estado de alarma y la evaluación de la gestión sanitaria. Cualquier país necesita una oposición constructiva e incluso dura, pero que se diga que un ejecutivo es ilegítimo es populismo de libro, y eso pasa factura a la imagen de España».

Muñiz profundizó en este tema, señalando que los partidos que están actuando de esta forma «creen que sólo afecta al adversario político, pero es un error, porque se produce una erosión institucional que va más allá de nuestras fronteras en un acto de irresponsabilidad política severo y que es totalmente denunciable en democracia. Atentar contra la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente es muy grave».

El secretario de Estado considera, asimismo, que este debate político también está contribuyendo a que los propios españoles tengan una percepción negativa del país que no se corresponde con la realidad. Según sus palabras, «todas las encuestas y estudios que se realizan a nivel internacional convierten a España en una superpotencia en cuestión de imagen. No hay ni una sola encuesta en la que no estemos cerca del top 10, también en lo que respecta a la valoración de nuestras instituciones, hasta el punto que nos sitúan como una de las pocas democracias plenas del mundo. La percepción que tenemos de nosotros mismos, por tanto, es una anomalía».

Por ello, insiste a la hora de señalar que la polarización política «se está asentando en la ciudadanía y determinadas críticas son una irresponsabilidad y una deslealtad hacia la imagen de España, porque se trata de un debate que se proyecta hacia el exterior y que no nos hace ningún bien».