Bonig, seducida por el fenómeno Ayuso: insta a Puig a decidir entre "comunismo o libertad"

Un día después de que Isabel Díaz Ayuso arrasara en las elecciones a la Asamblea de Madrid, sumando más diputados que el conjunto de los grupos de izquierdas, la figura de la líder madrileña del Partido Popular y los lemas que han sostenido su campaña han estado muy presentes en las Cortes Valencianas. La Cámara autonómica acoge hoy una sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la síndica del PPCV, Isabel Bonig, ha repasado la gestión de Gobierno del Botànic y la ha comparado con la del Ejecutivo madrileño. "Sí que hay diferencia entre los modelos: libertad o comunismo, ruina o prosperidad", ha espetado al socialista, a lo que le Ximo Puig le ha replicado: "Libertad sí, pero sin ira".

El de hoy ha sido el primer debate parlamentario al que asiste Bonig tras haber admitido públicamente que no optará a pelear por retener la presidencia del PP en la región al carecer del apoyo de la cúpula del partido, que apuesta por Carlos Mazón. En ese contexto, y tras la incontestable victoria de Ayuso en Madrid y la desaparición de Cs, que no ha conseguido representación en la Asamblea, Bonig y el resto de diputados populares han intervenido con guiños continuos a la baronesa madrileña y los comicios del 4-M, calcando su estrategia política y adaptando el discurso al escenario valenciano. No obstante, no ha deslizado nada sobre su futuro político y será mañana, cuando está convocada la junta directiva autonómica que convocará el congreso regional, cuando se podrían empezar a despejar las dudas.

"Usted no ejerce como presidente, no es un hombre moderado, es un hombre poco serio que garantiza mucha imposición y poca libertad. Durante estos seis años de gobierno ha atacado y perseguido a la libertad educativa, empresarial, lingüística, de elegir centro educativo, médico, libertad informativa, judicial, empresarial, libertad de invertir, al derecho a la propiedad privada. Ya se sabe: comunismo o libertad", ha recalcado Isabel Bonig.

En su intervención, Bonig ha reprochado a Puig su "silencio atronador" sobre el cambio del modelo de financiación, que le ha llevado a "perder su credibilidad" respecto a su reivindicación de los derechos de los valencianos.

"Usted es, como se dice ahora, un tipo soso, poco serio y poco formal, que garantiza mucha imposición y poca libertad", ha recriminado Bonig al presidente, al que ha acusado de convertir "una tierra de libertad y oportunidad en una que espanta las inversiones".

Bonig ha criticado asimismo que la apuesta del Botànic por la sanidad pública es "otro Ximoanuncio acompañado de mentiras", ya que 3.000 sanitarios se quedarán en la calle, y que 17.000 dependientes han fallecido "esperando su derecho mientras usted mantiene sus privilegios, un chiringuito de 340 altos cargos y 1.100 millones de aumento en el capítulo de personal para comprar voluntades". La Comunidad Valenciana es la cuarta con mayor presión fiscal, ha añadido, frente a la Madrid que es la última, lo que a su juicio es una diferencia de modelos: "el comunismo o libertad, la ruina o la prosperidad".

Al respecto, el presidente de la Generalitat, ha respondido que "hace seis años teníamos una comunidad de corrupción", con recortes en la sanidad y la educación pública, que cambió con el nuevo gobierno del Botànic, "con libertad y sin ira".

Puig ha afirmado que la Comunidad no es el "paisaje catastrofista" que plantea el PP, sino que la realidad es que con el gobierno del Botànic se ha dado un impulso al crecimiento económico en la Comunidad, la tasa de paro es siete puntos más baja que con el gobierno del PP y se ha convertido en un referente nacional. De igual forma, ha repasado las políticas sociales y económicas del Botànic, poniendo en valor el cambio de modelo aplicado desde que la izquierda cogió las riendas la de Generalitat, en 2015.