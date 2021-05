Dos concejalas de Ciudadanos en Villena se dan de baja del partido y pasan al grupo mixto

Las concejalas de Villena Mari Carmen Clemont y María Gracia Serrano se han dado de baja hoy de Ciudadanos al denunciar la "intolerancia interna" que han sufrido por parte de los cargos provinciales, autonómicos y nacionales. Las ediles pasarán al grupo mixto tras haber criticado las actitudes de diferentes dirigentes "hacia aquellos que no pensamos como ellos, y que no acatamos sin rechistar lo que ellos dicen y hacen, llegando incluso a invitarnos en diversas ocasiones a que nos marcháramos simplemente por eso, por no guardar silencio y manifestar nuestro malestar con sus decisiones". Dejan el partido considerando que el proyecto político que se ha adoptado les ha llevado a la deriva. Por estos motivos, dan por finalizada su militancia en Cs pero seguirán trabajando desde el grupo mixto que conformarán en el Ayuntamiento. "Este partido nos ilusionó pero hoy es una decepción para todos, porque hoy no seremos las únicas que tomemos esta decisión. No va con nosotras convivir con la hipocresía que ha adquirido Ciudadanos, ya que, en los últimos tiempos, ha pasado de ser un partido liberal a más bien algo parecido a una secta", han alegado Clemont y Serrano.

Las ediles han asegurado que desde hace algo más de un año, tras la salida de Albert Rivera y la llegada de la nueva dirección nacional al partido, "ese proyecto en el que nos hicieron creer, y por el que decidimos dar un paso al frente en Villena y toda España, ha desaparecido". Han añadido que en los últimos meses "hemos comprobado como el sentimiento de decepción se extendía entre los votantes, afiliados y cargos de Ciudadanos a nivel local, provincial, autonómico y nacional, viendo como en lugar de aportar las soluciones prometidas a los españoles, se han preocupado más de alinearse con posicionamientos muy distintos al programa e ideario por el que nos votaron, llegando a provocar ellos mismos situaciones absurdas y bochornosas, como las mociones de censura a sus propios gobiernos en Murcia, provocando una elecciones anticipadas en Madrid, o la falta de autocrítica tras estas acciones y los resultados nefastos obtenidos, el bochorno que vivimos todos en la campaña catalana o el cese de la candidata elegida en primarias". El resultado, según han apostillado las concejalas, ha sido comprobar que "ni se hace autocrítica por las cuestiones descritas anteriormente, ni por los conflictos que ellos mismos han generado en este tiempo en nuestra zona, sin asumir ninguna responsabilidad por ello, pese que han sido estos cargos quienes tomaron arbitrariamente las decisiones que han llevado a Ciudadanos a la deriva política en la que se encuentra".