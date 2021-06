Primera vuelta en la renovación del PP: voto presencial y con la vista puesta en la caída de Anaya

El reglamento establece que, si alguno de los candidatos obtiene más del 50% del total de los votos emitidos y logra una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el otro, será proclamado candidato único a la presidencia regional del partido. A tenor de los 12.000 avales que ha recibido Mazón frente a los 250 de Anaya, todo hace indicar que el alicantino obtendrá más de un 50% de los votos, por lo que desde mañana ya podría tener garantizada la presidencia del partido. De no conseguir una victoria clara, esta primera vuelta supondrá un varapalo para Mazón y su equipo, máxime teniendo en cuenta que han contado con el respaldo de la dirección nacional. Los movimientos estratégicos de Pablo Casado y Teodoro García Egea se han centrado en eliminar los obstáculos que han encontrado para que las élites zaplanistas se hicieran con el control de la cúpula autonómica. En este contexto, Bonig anunció hace un mes que renunciaba a presentarse a su reelección, lo que desbrozaba el camino de Mazón para tomar las riendas del partido en la Comunidad. Bonig abandonó la primera línea de la política con reproches a Pablo Casado por la falta de apoyos que tuvo del aparato. Y ese mismo argumento es el que ha utilizado José Vicente Anaya para denunciar que la dirección nacional no se ha mantenido neutral durante la campaña y que los dos candidatos no han jugado con las mismas cartas, en clara referencia al favoritismo de Génova por Mazón. «Nunca pedí privilegios para mí, pero tampoco desprecio por parte de algunas personas», manifestó en una carta a la militancia semanas después de dejar su cargo de coordinador del partido en la provincia de Valencia para tener vía libre hacia el congreso. Mazón y Anaya fueron proclamados como los únicos candidatos tras superar los avales requeridos, algo que no logró el expresidente de Nuevas Generaciones José Luis Bayo.

Los candidatos han protagonizado una campaña que se ha basado, en ambos casos, en el contacto con los afiliados de todas las provincias para recibir apoyos de cara a la votación de hoy. En las últimas horas, Carlos Mazón se ha centrado en su agenda de la Diputación, mientras que Anaya ha guardado silencio y no ha querido dar ninguna explicación sobre el tema en la recta final del proceso. Este diario intentó contactar en varias ocasiones con él, aunque prefirió no hacer declaraciones. Por su parte, el presidente de la Diputación se dedicó ayer a su cargo institucional y asistió a la inauguración de unas jornadas de turismo en Benidorm, donde apostó por impulsar el futuro tecnológico del destino Costa Blanca y abogó por recuperar la presencialidad turística. El equipo de Mazón mantuvo que hasta el último minuto Anaya ha tenido sobre la mesa una oferta para integrarse en su candidatura.

Una consulta que se canaliza a través de las sedes locales

En las capitales de provincia se podrán depositar las adhesiones a partir del mediodía

Los afiliados del PP valenciano votarán este viernes entre Carlos Mazón, presidente de la Diputación y del partido en la provincia de Alicante, y José Vicente Anaya, alcalde de Ayora, como nuevo presidente. Las sedes locales de los populares acogerán este viernes las votaciones, en un proceso que finalmente se realizará de forma presencial, en un horario que abarcará entre el mediodía y las 21 horas en el caso de las agrupaciones ubicadas en las capitales de provincia, y entre las 18 y las 21 horas en el resto de agrupaciones locales.

Está previsto que Carlos Mazón asista a votar a las 12.30 horas a la sede del PP de Alicante en la avenida de Salamanca, mientras Anaya acudirá a las 18 horas a la sede de la plaza de los Olmos en Ayora. El acta de cada mesa electoral se remitirá a las sedes provinciales durante las 24 horas siguientes, aunque está previsto que a última hora del día se puedan conocer los resultados. Un total de 7.500 afiliados se han inscrito para participar en las votaciones, en las que también se elegirán a los compromisarios al congreso regional en aquellas localidades en las que el número de candidatos que se han presentado supera al de compromisarios que tienen asignados. Este es el paso previo para la celebración del congreso autonómico que tendrá lugar el 3 de julio en València y en la que se presentará la ponencia titulada «La Comunitat en el centro».