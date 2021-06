Mazón prepara su propia foto de Colón con una protesta en Alicante contra los indultos

Carlos Mazón logró este lunes hacerse un hueco en la actualidad anunciando su voluntad de trasladar a Alicante una concentración similar a la convocada en la plaza de Colón, en Madrid, contra la concesión de indultos a los presos del procés. El presidente de la Diputación suele repetir en sus círculos más cercanos que, antes de hacer cualquier maniobra, él ya ha hecho sus cálculos. Ahora ha tomado la delantera para, además de buscar la mayor exposición posible, realizar una apuesta estratégica para no dejar que Vox lleve la iniciativa. Está claro que, en su carrera por tratar de convertirse en el presidente de la Generalitat, su única pretensión es sumar. Sin complejos. Y ello pese al riesgo de que le puedan acusar de unirse al núcleo duro del partido e incluso coquetear con Vox.

A sabiendas de que en las próximas elecciones puede haber muchos votantes dubitativos, Carlos Mazón está empleando un discurso ideológico con el que pretende movilizar a los suyos y captar apoyos del electorado desencantado, máxime teniendo en cuenta que incluso militantes del PSOE se han rebelado contra la medida de gracia de Pedro Sánchez. Con la versión alicantina de la foto de Colón, el dirigente, que en un mes se convertirá en el presidente regional del PP, trata de llevar a la práctica su estrategia de abrir las puertas del partido a toda la sociedad. Ahora que el centro derecha le preocupa menos por la previsible caída de Ciudadanos, es un claro mensaje hacia los votantes de Vox, un partido al que no quiere mirar por el retrovisor, sino bloquearlo para dejarlo atrás.

El líder alicantino hizo referencia este lunes a la manifestación de la plaza de Colón del próximo domingo, a la que el PP acudirá con Vox. Ante los medios de comunicación, aseguró que «todo el mundo sabe que estoy en contra de los indultos, por lo que es posible que vayamos a Madrid, pero que también hagamos algo en Alicante». La intención es organizar un acto complementario al de Madrid en el que se le dé voz a los alicantinos, aunque la iniciativa todavía está en fase embrionaria y ni tan siquiera se ha pedido permiso a la Subdelegación del Gobierno. Tras hacer este anuncio, el partido a nivel nacional aseguró que está valorando convocar actos de protesta en distintos puntos de toda España, aunque todavía no está definido el formato.

Los populares de la provincia hicieron hincapié en que la pretensión no es un acto multitudinario y que tampoco pretenden copiar el modelo de Colón, aunque sí avisarán a las agrupaciones locales del partido para que pueda asistir todo aquel que lo desee. Mientras la dirección nacional del PP sigue manteniéndose firme en la ruptura entre Pablo Casado y Santiago Abascal, el equipo de Mazón demostró no estar dispuesto a poner vetos explícitos a ningún partido. Dicen que ellos no van a convocar a Vox, pero que si sus dirigentes quieren ir «son libres de hacerlo». Defienden que, igual que han pactado los presupuestos de la Diputación con Compromís pese a estar en las antípodas ideológicas, también pueden hacerlo con Vox en asuntos como los indultos o la bajada de impuestos. Al escuchar sus argumentos, los socialistas mostraron ayer su sorpresa por el hecho de que el presidente vaya a hacerse una foto con los ultraderechistas por propia iniciativa y reiteraron que, mientras tanto, Ximo Puig estará centrado en la gestión de la pandemia.

Pero estos no son los únicos objetivos de este gesto. Con el debate sobre la corrupción dando tumbos por la Comunidad, Carlos Mazón se ha marcado el firme propósito de hacer el máximo ruido posible por aquello del «cuanto más se hable de una cosa menos de la otra». Además, está centrado en redoblar su presión contra Ximo Puig desde diferentes frentes y con este acto ha encontrado un filón para atacar al jefe del Consell por apoyar, aunque de manera muy sucinta, los indultos a los presos independentistas.

Protesta frente a la Subdelegación el próximo domingo

La concentración del próximo domingo en Alicante se va a preparar a lo largo de los próximos días, aunque la idea es organizarla en la plaza de la Montanyeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, a partir de las once de la mañana.