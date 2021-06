La Diputación impulsa un nuevo plan de 10 millones para proyectos hídricos

3 planes impulsados en este mandato La institución provincial ha promovido tres planes de inversiones para los municipios en este mandato.

La Diputación ha decidido reforzar su apuesta por el departamento de Ciclo Hídrico en plena batalla política contra Ximo Puig por la defensa del trasvase, un tema que ha provocado un pulso político en el que ambos dirigentes tratan de evidenciar que «el agua no se toca». Ahora es la institución provincial la que mueve ficha a través de este programa que nace con el fin de dar cobertura a las solicitudes que este año se han quedado fuera, cumplir su obligación institucional de beneficiar a todos los municipios y, además, sacar adelante una línea que impulse obras nuevas. La mayoría de estas subvenciones se destinarán a embalses de almacenamiento para la reutilización de aguas residuales, nuevos depósitos para evitar que algunos municipios se queden sin recursos, colectores de pluviales para la evacuación y también para desarrollar obras que puedan evitar una tragedia en el caso de una catástrofe como la DANA que en septiembre de 2019 asoló la provincia, y sobre todo la Vega Baja.

La provincia de Alicante recibirá 50 millones de euros a través de los planes Más Cerca, Más Agua y Más Deporte.

Las convocatorias ordinarias que el departamento de Ciclo Hídrico ha lanzado hasta ahora no superaban el millón de euros pero este año el equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, se ha encontrado con un importante problema al no disponer de suficiente dinero para financiar los proyectos presentados, que en la mayoría de los casos son reformas de infraestructuras. La diputada de Ciclo Hídrico y nueva secretaria provincial del PP, Ana Serna, explica a este medio que, durante este año, se han visto desbordados por el alto número de solicitudes presentadas por parte de los ayuntamientos: «Los municipios suelen dedicar estos recursos al mantenimiento de infraestructuras, pero a veces se requiere una reforma total porque se han quedado obsoletas», dice Serna. Según apunta la también alcaldesa de Albatera, la práctica totalidad de los municipios han pedido ayudas a la Diputación, «pero no teníamos suficiente crédito para llegar a todos». Con el impulso de esta convocatoria, los ayuntamientos tendrán que presentar un proyecto y una memoria valorada para su tramitación. El objetivo de la Diputación es dar continuidad a esta iniciativa, en función de las necesidades que vayan manifestando las poblaciones.

Con este programa, el presidente, Carlos Mazón, sigue la línea de los planes especiales que viene desarrollando en los últimos meses. En primer lugar puso en marcha, con una cuantía de 30 millones, el plan Más Cerca. De hecho, el pleno aprobó esta semana por unanimidad la resolución de las primeras ayudas por importe de 17,5 millones que permitirán la ejecución de 230 actuaciones en 129 municipios y se suman a los más de cuatro millones que resolvió el pasado mes de mayo para la línea de gasto corriente de este mismo programa. Pero, además, durante el pleno de abril la institución aprobó, también con el apoyo de todos los grupos, la convocatoria del Más Deporte y la modificación de crédito para inyectar en los municipios un total de 10 millones para la construcción, mejora, ampliación o reforma de instalaciones deportivas, así como para la renovación del césped artificial de los campos de fútbol municipales.

Serna: «Sánchez ha sido verdugo del agua con Puig»

La secretaria general del PP de la provincia, Ana Serna, se estrenó ayer en su nuevo cargo acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de ser «verdugos» del agua para la provincia de Alicante y el Levante español con la colaboración del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Serna se refirió así al voto en contra del PSOE en la comisión para la Transición Ecológica a una proposición no de ley del grupo parlamentario popular defendida por el diputado alicantino César Sánchez que instaba al Gobierno a retirar la modificación unilateral de las reglas de explotación del Tajo-Segura. Serna consideró que «en este momento no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido» para modificar las reglas de explotación. «Ha sido una decisión política, no técnica», zanjó. «Estamos ante el fracaso más estrepitoso de la historia de Ximo Puig. En el agua para Alicante hay dos verdugos: uno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la otra la ministra Teresa Ribera. Pero necesita colaboradores necesarios y, en este caso, es Ximo Puig», afirmó.