Ximo Puig y Juan Manuel Moreno acercan posturas para reivindicar la reforma de la financiación

El contacto entre Puig y Moreno Bonilla para abordar esta cuestión se produjo la semana pasada en Barcelona, tras la reunión anual del Cercle d’Economia, donde el líder valenciano confirmó al andaluz que acudiría a Sevilla "para trabajar conjuntamente en lo que es necesario", la consecución de "un sistema justo" para todas las comunidades. La cumbre programada entre ambos presidentes tiene especial trascendencia si se tiene en cuenta que la Comunidad Valenciana es la de mayor peso poblacional gobernada por un presidente socialista y la andaluza, la que cuenta con mayor población de toda España y con un presidente popular.

Ha sido el presidente andaluz el que esta mañana ha manifestado que ha planteado a Puig conformar un "frente común" para reclamar al Gobierno central una financiación justa para ambas comunidades, ya que son en este momento las más "damnificadas" por el actual sistema de financiación autonómica, según ha dicho en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press. Moreno ha manifestado ser partidario de presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que asuma que hay que hacer un nuevo modelo de financiación autonómica o, al menos, introducir "elementos correctores" en el actual, porque ambas regiones están infrafinanciadas.

"Esto es absolutamente urgente, no podemos aguantar mucho más", según ha advertido el presidente de la Junta, quien ha señalado que su Gobierno tiene que estar "buscando dinero debajo las piedras y cuadrando las cuentas de manera permanente" para poder financiar los servicios públicos esenciales ante la falta de una financiación suficiente por parte del Estado. Ha indicado que su Gobierno llegará hasta donde tenga que llegar, incluso las vías judiciales, para reclamar esa financiación justa, y ha insistido en la necesidad de que se ponga en marcha la comisión bilateral Estado-Junta que contempla el Estatuto de Autonomía andaluz.

En cambio, Ximo Puig, ha preferido no emplear el término de "frente común" y ha dicho que: "Se trata de sumar, no me gusta hablar de 'frente', me gusta impulsar una solución definitiva a la cuestión de la financiación que garantice la igualdad. Singularidad entre territorios e igualdad entre ciudadanos", ha expresado.

El presidente ha señalado que las comunidades son una parte fundamental del Estado y los presidentes autonómicos deben mirar "más allá" del bipartidismo. "Siempre he dicho que represento a todos los valencianos, no a un partido, eso es la esencia de la democracia, y siempre he querido defender el interés general de los valencianos, y una parte de esos intereses son bastante concordantes con los de Andalucía", según ha dicho. De igual forma, ha recordado que a principios de julio hay prevista una reunión entre la Comunidad Valenciana y Baleares para fijar una estrategia común en materia social, económica e institucional para reactivar la economía y crear empleo, y entre esas cuestiones también se abordará la reforma del sistema de financiación.