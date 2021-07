El día que las influencias giraron

Sábado de revolución. Un día de esos que se parece a una serie política: más Baron Noir que Borgen. Un terremoto que alcanza más allá de Madrid. La caída (con todas las letras) de José Luis Ábalos es la consecuencia más visible con mirada valenciana: tiene muchas connotaciones. Para los faltos de memoria, Ábalos fue el único cargo orgánico del PSOE (era secretario general en la provincia de València) que se mantuvo fiel a Sánchez tras su destronamiento del partido y antes de su regreso triunfal en las primarias de 2017. Por eso, la salida de José Luis Ábalos del Gobierno significa mucho. Y no solo del Ejecutivo central, también de la Secretaría de Organización del PSOE. De mucho a nada en un sábado de julio. Ya dicen en los pasillos de la corte que encima de ser ministro no quieras no tener problemas.