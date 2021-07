El Consell pedirá al Gobierno 1.058 millones del fondo covid para compensar la infrafinanciación

Corregir los efectos nocivos de la aplicación del actual modelo de financiación autonómica se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de la Generalitat Valenciana, que hoy pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que en el reparto del fondo covid se compensen las desigualdades de las comunidades infrafinanciadas a través de un fondo, que según los expertos valencianos sería de unos 2.189 millones, de los que 1. 058 corresponderían a la Comunidad Valenciana. 24 horas antes de la reunión que hoy se celebrará telemáticamente entre el Ministerio y las comunidades, los miembros del Consell y los diputados en las Cortes se reunieron en una comisión mixta para abordar el maltrato financiero que sufre la Comunidad, y en la que se decidió trasladar al Gobierno que la población ajustada debe ser el criterio de reparto del fondo extraordinario covid, y no con base en el PIB como piden otras comunidades, y que se establezca un mecanismo transitorio que elimine las diferencias de financiación por habitante ajustado entre las comunidades hasta que exista un nuevo modelo.

«El PP ha roto unilateralmente la unidad de la Comunidad de los últimos años sobre esta reforma» JOSE MUÑOZ - DIPUTADO DEL PSOE

«Sánchez abandona los intereses de los valencianos al no poner la reforma de la financiación en la mesa» RUBÉN IBÁÑEZ - DIPUTADO DEL PP

Este mecanismo transitorio podría iniciarse a través del denominado fondo covid, estableciendo un tramo para compensar la infrafinanciación de las autonomías peor financiadas. El criterio de población ajustada ya se logró en el primer fondo covid extraordinario, por lo que los socialistas tienen sus esperanzas puestas en que ese reparto marque ahora la senda hasta conseguir un nuevo sistema de financiación.

«Hay que incrementar la intensidad de la reivindicación de una nueva financiación» GABRIELA FERRER - DIPUTADA DE COMPROMÍS

«Es necesaria una reforma fiscal que permita ampliar la caja común y así acelerar la reforma de la financiación» FERRAN MARTÍNEZ - DIPUTADO DE UNIDES PODEM

La comisión mixta entre el Consell y las Cortes, presidida por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, suele celebrarse habitualmente antes de cada Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de fijar posiciones y acercar posturas comunes entre los miembros del Consell y los representantes de las Cortes. Aunque los grupos políticos mostraron sus discrepancias sobre la forma en la que se tiene que presionar al Gobierno, sí que lograron un acuerdo a la hora de reivindicar que se tengan en cuenta las desigualdades territoriales en el reparto de los recursos a fondo perdido para hacer frente a la pandemia. Teniendo en cuenta este acuerdo, Vicent Soler llevará hoy de nuevo al Consejo de Política Fiscal y Financiera la urgencia que tiene esta Comunidad por aprobar un nuevo modelo de financiación. Y lo hará pese al desinterés del Ejecutivo, que ni tan siquiera ha incluido este tema en el orden del día. Es un Consejo de Política Fiscal con nueve puntos, pero solo se van a votar dos, que son el acta anterior y la memoria de 2020. De hecho, este fue el principal argumento al que se agarraron ayer los grupos de la derecha para atacar a los socialistas e intentar abrir una brecha con sus socios de Gobierno, aunque en esta ocasión Compromís y Unides Podem apoyaron los argumentos esgrimidos por Vicent Soler.

Los socialistas van a reclamar la reforma del sistema, pero también buscan un equilibrio en su relato para reivindicar que el Gobierno de Pedro Sánchez es sensible con los intereses de los valencianos, puesto que, gracias al incremento de recursos recibidos en los últimos años, el gasto en servicios fundamentales se acerca a la media española. El conseller de Hacienda y Modelo Económico quiso dejar claro a los grupos políticos que asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el mensaje unánime de que la reforma del modelo de financiación «es ahora más perentorio que nunca», pese a que el tema no se incluya en el orden del día. Soler hará hincapié ante la ministra María Jesús Montero en la problemática que tiene esta autonomía al no disponer de los recursos suficientes para hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones. Según afirmó Soler, «no es posible que para garantizar a los valencianos unos servicios públicos equivalentes a los de la media española tengamos que seguir aumentando nuestro endeudamiento porque tenemos un sistema que penaliza de manera estructural a la Comunidad Valenciana».

«El fondo covid debe repartirse teniendo en cuenta la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana» TONY WOODWARG - DIPUTADO DE CIUDADANOS

«Para ser iguales en recursos hay que devolver las competencias al Gobierno» LLANOS MASSÓ - DIPUTADA DE VOX

No obstante, al margen del acuerdo alcanzado con el fondo covid, el debate de ayer no estuvo exento de polémica, ya que el diputado del PP Rubén Ibáñez acusó a Pedro Sánchez de querer dejar «mudas» a las comunidades, por no incluir la financiación autonómica en el orden del día y también el diputado de Ciudadanos Tony Woodward mostró su preocupación porque este asunto no está sobre la mesa.

Techo de gasto récord para crecer un 6,5 % en 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un techo de gasto récord para 2022 (196.142 millones de euros, ligeramente por encima de los 196.097 millones de 2021) con el que prepara unos presupuestos destinados a consolidar el crecimiento económico tras la pandemia, que alcanzará el 6,5% el próximo ejercicio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que las futuras cuentas persiguen consolidar el crecimiento económico y lograr un modelo más productivo, feminista, ecológico y «justo socialmente».