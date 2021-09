Mazón: "El futuro de España se va a escribir con letra valenciana”

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha remarcado la importancia que tiene esta autonomía para el PP a nivel nacional tras hacer un recorrido por distintas comisiones falleras en València, en una visita en la que ha asistido también el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y la secretaria general del PPCV, María José Catalá, además de otros miembros del partido.

El presidente del PPCV ha hecho referencia a la convención nacional del PP que se clausurará en Valencia el 2 y 3 de octubre. “Se van a escribir las grandes líneas del proyecto nacional de Pablo Casado y del PPCV para la Comunidad Valenciana. Trabajamos con muchísima ilusión, con muchas medidas y de manera muy propositiva en el futuro de la Comunidad”. Mazón ha afirmado que en la convención “va a marcar un antes y un después y estará todo el mundo del Partido Popular que está trabajando por el futuro de España”.

El líder del PPCV también se ha referido a la elección de la plaza de toros como escenario de cierre de la convención. “Tenemos muchas ganas y estamos palpando que hay gente que se está acercando al PP. Tenemos mucha ambición por nuestra tierra y la plaza de toros para nosotros es un símbolo de la ambición que tenemos por la Comunidad Valenciana. Hay mucha gente que ya nos ha dicho que quiere venir a oír las líneas maestras del PP. Percibimos tiempos de cambio y debemos ser conscientes de ello y responder”.

Además, Mazón ha anunciado la celebración del inicio de curso político el día 10 de septiembre con una cena que tendrá lugar en Ontinyent y ha subrayado el trabajo en una propuesta fiscal “de grandísimo calado para la Comunidad Valenciana”.

Mazón se ha referido también a la crisis del tripartito con el anuncio de salida del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau. “Los actores me dan igual. Lo que me preocupa es que abandona el Gobierno valenciano un vicepresidente de Vivienda al que no se le conoce gestión ninguna. Las listas de espera para vivienda pública son enormes, el presupuesto no se ejecuta y hemos sido líderes en desahucios en el primer trimestre de 2021. Es un sainete”, ha manifestado.