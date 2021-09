El PSOE reclama la convocatoria del Foro de Alcaldes y Alcaldesas para darles voz en la elaboración de los presupuestos de la Diputación

El Grupo Socialista de la Diputación de Alicante, a través de su diputada por la Vega Baja Carolina Gracia, ha reclamado al equipo de gobierno de la Diputación de Alicante la convocatoria urgente del Foro de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Alicante, incluido a propuesta del PSPV-PSOE en el Reglamento de Funcionamiento de la institución provincial aprobado en noviembre de 2020. De esta manera, los socialistas reclaman al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que dé voz a los regidores en la elaboración de los presupuestos de 2022.

Gracia señala que “es deseable" que la Diputación de Alicante escuche a los alcaldes y alcaldesas de la provincia "ante el nuevo escenario postpandemia y los inminentes trabajos para la elaboración de los presupuestos de la institución provincial para el año 2022". La diputada socialista recuerda que en noviembre hará un año de su aprobación "y creemos que ya ha pasado tiempo suficiente”.

En ese sentido, Carolina Gracia señala que en el próximo año los planes que ponga en marcha la Diputación deben basarse en “más sentido común y más escuchar a los pueblos”, y critica los, a su juicio, problemas de ejecución de planes y proyectos sin realizar que arrastra el actual equipo de gobierno. "El ejemplo son lo más de 300 millones de euros que la Diputación tiene en proyectos sin ejecutar de diferentes años", indica Gracia. “Ese dinero debería estar ya en la economía alicantina y no en la cuenta del banco”, subraya.

Críticas a la propuesta fiscal de Mazón

La propuesta fiscal lanzada por el también presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha sido criticada por el grupo socialista en la Diputación. Para Carolina Gracia, Mazón "se ha sumergido de lleno en campaña electoral a pesar de que no hay elecciones convocadas en la Comunidad Valenciana, al menos de momento". El PPCV inició una campaña para promocionar a su líder empapelando las tres provincias con 269 vallas y mupis publicitarios para dar a conocer al que será su candidato a la Generalitat y una de sus propuestas más ambiciosas es la reducción de impuestos para ahorrar a los ciudadanos 1.530 millones de euros en impuestos, lo que beneficiaría al 80% de los contribuyentes de la Comunidad Valenciana.

Para Gracia, la Diputación de Alicante "debe volver a poner el foco en las necesidades de los pueblos y ciudades, y no en las urgencias de promoción política de Carlos Mazón”. La diputada socialista ha puesto como ejemplo lo ocurrido con el tramo del IAE provincial que la Diputación ha rebajado recientemente y que afecta solo a las empresas que facturan más de un millón de euros. “Un gran número de empresas no van a notar la rebaja, ya que a alguna de ellas se les reducirá el recibo al año menos de 100 euros, incluso a algunas, la rebaja no llega ni a los 11 euros”, ha señalado. En cambio, incide Gracia, “a la Diputación de Alicante, y por lo tanto a sus políticas de apoyo a los municipios, el bocado de esta rebaja es de más de 2’5 millones de euros”, subrayando que “si las grandes empresas con esto no ganan y los municipios pierden 2’5 millones ¿quién gana en esta ruinosa operación? Pues solo Mazón, que le ha servido como apoyo a su campaña de promoción personal”.

En ese sentido, la diputada socialista ha sido muy crítica con el presidente de la Diputación de Alicante a quien ha exigido “que las campañas de promoción como presidente del PP se las pague con dinero del PP, no restando ingresos para la Diputación que deben ir destinado a los pueblos”. Por último, Gracia ha recordado que “hay planes de subvenciones en los que se están quedando decenas de municipios fuera por falta de presupuesto" por lo que esos 2,5 millones "hubieran venido muy bien para cubrir ese déficit”.