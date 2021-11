El PSPV activa su congreso provincial y Toni Francés oficializa su candidatura

La ejecutiva provincial del PSPV activó este martes la maquinaria para la celebración de su próximo congreso, ese que culminará con la renovación del liderazgo de la formación del puño y la rosa en la demarcación alicantina. Aunque la cita todavía no se ha convocado de forma oficial, ya se ha establecido una fecha que está llamada a ser trascendental. El 16 de enero se celebrarán las primarias para elegir al próximo secretario general, un proceso al que concurrirá el alcalde de Alcoy, Toni Francés, quien ayer confirmó su candidatura. El paso al frente del también portavoz socialista en la Diputación evidencia que el partido, en principio, está llamado a sacar las urnas para que decida la militancia. Y es así dado que el pasado sábado el exalcalde de Elche y diputado nacional Alejandro Soler anunció igualmente su intención de concurrir en la carrera por hacerse con el control del partido en Alicante.

La aspiración de Francés de coger las riendas del PSPV en la provincia no se oficializó hasta ayer, aunque era un secreto a voces que líder de los socialistas en la institución provincial aspiraba a alcanzar la secretaría general del partido en la provincia. Su nombre estaba en todas las quinielas. Era una posibilidad que ha venido cobrando fuerza y que se hizo evidente hace un par de semanas, cuando Ximo Puig desveló la nueva ejecutiva de país y el regidor alcoyano se quedó fuera del órgano de dirección, lo que confirmó el plácet del partido a su candidatura para convertirse en secretario de los socialistas alicantinos. Francés, ligado al sector de los herederos del pajinismo, y, por tanto, al ximismo, se presenta ahora ante la militancia como abanderado de un proyecto que, ante todo, busca la integración de todas las familias de la formación; a fin de cuentas, el mismo principio que ha defendido y llevado a la práctica el líder de los socialistas en la Comunidad.

Precisamente, esa apuesta de Ximo Puig por impulsar un proyecto integrador, especialmente en tiempos de crisis sanitaria, económica y social llevó al jefe del PSPV colocar a Rubén Alfaro, alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), al frente de la Secretaría de Relaciones Institucionales del partido. Para ese entonces, Alfaro ya había mostrado su acercamiento a Soler, quien amagó con desafiar al PSPV presentando una lista de delegados alternativa al cónclave federal, algo que finalmente no sucedió. No obstante, parece que, por ahora, esa alianza entre ambos sigue muy viva, pues el eldense arropó el sábado al ilicitano en el acto en el que hizo pública la candidatura que se medirá en apoyos con la de Francés, si no hay cambios de última hora.

Una cuenta atrás de cinco semanas hasta el cónclave

Los congresos provinciales del PSPV se celebrarán entre el 4 y el 6 de febrero, en principio, un día en cada una de las demarcaciones de la Comunidad. En Alicante, el proceso arrancará con la convocatoria del comité provincial, el 9 de diciembre. Antes del día 21 de dicho mes tendrá que quedar depurado el censo de militantes y la presentación de precandidaturas se podrá realizar hasta ese mismo día. La recogida de avales se extenderá hasta el 27 de diciembre, día en que se realizará la proclamación de candidatos. Las primarias quedan fijadas el 16 de enero.