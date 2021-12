Oltra niega discrepancias con Puig pero insiste en no descartar restricciones de cara a Navidad

La vicepresidenta primera del Consell, Mónica Oltra, se mantiene firme al asegurar que "no se puede bajar la guardia" en un momento en el que , de nuevo, se asiste a una escalada de contagios de coronavirus y, por tanto, no se puede descartar que sea necesario adoptar de nuevo medidas restrictivas, más allá de la entrada en vigor del pasaporte covid desde este sábado. La portavoz de la Generalitat ha reiterado hoy en Xixona las declaraciones que el pasado miércoles realizó desde Elche, unas aseveraciones que contrastan con las que realizó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ese mismo día, cuando descartó la aplicación de nuevas limitaciones por la pandemia. No obstante, Oltra ha evitado hoy polemizar al respecto. Ha asegurado que "no hay ninguna discrepancia" con Puig, pero, en cualquier caso, ha subrayado que "en 48 horas puede cambiar todo", por lo que ha dejado la puerta abierta a adaptar las medidas en función de la evolución de la pandemia.

No es la primera vez que Ximo Puig y Mónica Oltra evidencian diferentes puntos de vista sobre posibles restricciones. Ya ocurrió exactamente lo mismo la pasada Navidad, lo que generó cierto desgaste entre los principales socios de gobierno. Frente al escenario actual, en cambio, la vicepresidenta pone negro sobre blanco cuál es su posicionamiento, pero trata de evitar conflictos con Presidencia, sobre todo tras los roces por la negociación del presupuesto de 2022. "Yo entiendo que decimos lo mismo y que estamos en la misma línea de pedir no bajar guardia, responsabilidad y a favor de un análisis continuo para actuar con rapidez, otra cosa es que cada uno tiene una manera de expresarse", ha señalado hoy a preguntas de este diario tras el pleno del Consell, celebrado en Xixona.

Oltra ha incidido en que si algo ha enseñado la pandemia en estos casi dos años es que no se puede descartar nada y hay que contemplarlo todo, además de que no es posible hacer planes a largo plazo. De esa forma, la vicepresidenta ha considerado que en el contexto actual no son necesarias restricciones adicionales a las impuestas con el pasaporte covid, si bien ha enfatizado que no se sabe cómo estaremos en unos días. De hecho, ha puesto como ejemplo lo ocurrido en 2020, cuando comenzó todo. "El 8 de marzo de 2020 estábamos disfrutando de una mascletà y 20 días después encerrados en casa".

Con todo, la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha considerado que ahora se parte con la ventaja de que más del 91% de la población diana se encuentra inmunizada, un porcentaje más elevado que el de otros países del entorno, lo que da cuenta de que "somos un pueblo responsable". No obstante, ha incidido en que las vacunas "dificultan el contagio no lo imposibilitan, no son infalibles", por lo que es necesario mantener la precaución y seguir las recomendaciones.

"Las vacunas no exime de la responsabilidad, de la precaución y de prudencia porque el cariño no inmuniza y cuando estamos con gente que queremos podemos pensar que no les podemos hacer mal, pero puede haber contagios si no hay protección y no podemos bajar la guardia", ha recalcado.

Por otra parte, sobre las demandas interpuestas a Sanidad por su actuación en la protección a sanitarios en pandemia, ha comentado que "no tienen ni cabeza ni pies" y ha criticado "el uso y abuso de querellas en lo que es un contencioso político". "El sistema penal está pensado para las infracciones penales y no para otras cosas", ha señalado Oltra, que ha mostrado el apoyo "unánime y vehemente del Consell" a la consellera Ana Barceló.