Iniciativa apuesta por la renovación: Aitana Mas y Alberto Ibáñez se perfilan como portavoces

Iniciativa del Poble Valencià encara la celebración de su sexto congreso con el foco puesto en la renovación interna y las elecciones de 2023. El liderazgo de Mónica Oltra seguirá siendo indiscutible, pero la vicepresidenta del Consell no ocupa ningún cargo orgánico en su partido, integrado en la coalición Compromís. En Iniciativa, los puestos de mayor rango los ostentan los portavoces, y son dos los nombres que suenan con fuerza para protagonizar el posible relevo. La alicantina Aitana Mas, y el castellonense Alberto Ibáñez figuran en todas las quinielas y, por tanto, se perfilan como sucesores en las portavocías que serán designadas el 26 de febrero, la fecha en la que se celebrará el cónclave.

No es ningún secreto que en los menesteres de la política no se puede da nada por hecho y lo cierto es que todo puede cambiar de un momento a otro. No obstante, el partido que encabeza la vicepresidenta del Consell tenía previsto organizar su congreso precisamente hoy sábado. La alta incidencia de la pandemia ha motivado que se aplace la cita, pero las conversaciones entre las familias que conforman el partido estaban avanzadas y diversas fuentes apuntan a que el tándem Mas-Ibáñez podría generar un consenso mayoritario para ser erigidos como nuevos portavoces. Es, además, una opción que contaría con el respaldo de la propia Oltra. En sus entornos se da por hecho que darán un paso al frente siempre que los actuales portavoces anuncien primero su intención de abrir paso a nuevos liderazgos. Se trata de la ilicitana Mireia Mollà, actual consellera de Agricultura; Miquel Real, jefe de Gabinete de Oltra en la conselleria que dirige; y Paco García, hasta ahora asesor en las Cortes y quien se incorporará como diputado en el escaño que deja Fran Ferri.

El hecho de que Aitana Mas , de Crevillent, sea uno de los perfiles emergentes que más destacan en el seno de Iniciativa es algo que nadie discute. Mas fue directora general de Transparencia y Participación la pasada legislatura, en la conselleria de Manuel Alcaraz, y ganó las primarias de Compromís para liderar la lista provincial en los comicios de 2019. En las Cortes, viene ejerciendo como portavoz adjunta de Compromís durante el presente mandato. La precipitada marcha de Ferri le abrió una puerta a alcanzar el cargo de síndica, pero, finalmente, no formalizó su candidatura y se eligió por unanimidad a Papi Robles, de Més (antiguo Bloc). Diferentes fuentes de Iniciativa destacan la «elegancia» con la que sobrellevó todo ese proceso y, en términos globales, parece que su papel destacado como adjunta es aprobado, y con nota, por un importante sector de sus compañeros de partido. Mas cuenta igualmente con el respaldo de la corriente interna Més Iniciativa, que apuesta por una necesaria renovación. Esta corriente está dispuesta a avalar también a Ibáñez dado que, con él, se cumpliría uno de los requisitos que defienden, y es que al menos uno de los portavoces no ocupe cargos institucionales para poder centrarse en mantener activa la maquinaria del partido.

Alberto Ibáñez, natural de Vila-real, fue director general de Igualdad y Diversidad hasta 2020, y en la actualidad está integrado en el gabinete de Oltra, siendo una persona de su absoluta confianza. No pocos apuntan a que formaría parte, junto a Mas, de esa nueva generación a la que se pretende empoderar con la vista puesta en la renovación del partido.

Con todo, las próximas semanas serán cruciales para perfilar acuerdos. Todo apunta a que aupar a Mas supondría, en principio, que Mollà cediera su cuota de liderazgo orgánico, si bien se interpreta que su papel relevante está del todo consolidado al ser una de las dos conselleras con las que cuenta el partido. Además, ella misma apoyó a Aitana Mas en las primarias de 2019. Pero, en definitiva, se trata de Iniciativa y en ningún sitio está escrito que haya que reducir las portavocías de tres a dos, por lo que cabría la posibilidad de que se acabe apostando por tres nombres. El organigrama se completará dos semanas después del congreso con la elección de la nueva ejecutiva.