«Todos los alcaldes, incluido Carlos González, tienen mi apoyo total»

¿Ganar unas primarias por 149 votos siempre es una victoria o, en casos así, sabe a derrota?

Al final, tener un voto más y haber sido elegido secretario general siempre es ganar. Por tanto, sabe a victoria y, sobre todo, a compromiso, trabajo y responsabilidad.

Sin embargo, el partido está partido en dos en estos momentos…

No lo veo así en absoluto. La elección democrática no supone ni ruptura ni división. Si creemos en la democracia, y creo en la democracia, la elección libre y democrática de los compañeros no supone rupturas. Es la elección libre entre compañeros y compañeras que piensan que un proyecto puede ser mejor que otro. Es diferencia de opinión sobre ese aspecto concreto y, a partir del día que se elige a un compañero o compañera, es el secretario general de toda la organización.

¿Es posible la unidad con el escenario abierto tras las primarias?

La unidad no sólo es posible, independientemente del resultado del congreso, la unidad es necesaria y es una realidad porque la dirección va a ser una, el secretario general es uno y, por tanto, estoy convencido de que todo el partido va a remar en la misma dirección. Independientemente de que hayan optado por mí como secretario general o no, confío plenamente en la militancia de este partido y en que va a trabajar codo con codo con la dirección. Lo que nos interesa a todos es que el PSOE gane los municipios y la Diputación, y pueda aplicar sus políticas para mejorar la vida de los ciudadanos.

En cualquier caso, ¿va a haber integración de todas las sensibilidades en la nueva ejecutiva?

Esa es la voluntad con la que está trabajando y veremos cómo finaliza este proceso el sábado con el congreso. Se va a tratar de que se produzca esa integración de distintas sensibilidades, pero, al final, habrá una dirección fuerte y potente, que será la de todo el partido.

¿En qué se traduce eso en términos de porcentajes?

Hablar de porcentajes no tiene que ver con la integración. La dirección del partido no se establece en términos de porcentajes, y no se ha hecho así en la ejecutiva federal ni en la ejecutiva nacional, y, por tanto, no entiendo que tenga que hacerse así en la ejecutiva provincial. De lo que se trata es de buscar a compañeros y compañeras con perfiles concretos que estén dispuestos a darlo todo por este nuevo proyecto a partir del lunes.

Entiendo que ha habido reuniones con el otro sector...

Está habiendo contactos de manera permanente.

¿Qué es lo que está frenando que haya un acuerdo?

Tengo por costumbre no desvelar nada de las negociaciones hasta que no se produce el momento en el que se tenga que plasmar ese posible acuerdo.

¿Cómo va a ser la ejecutiva?

Va a ser una ejecutiva reducida, y entiendo que es lo mejor para que sea operativa. No va a haber vocalías sin responsabilidad. Todo el mundo va a tener una responsabilidad concreta y va a tener que elaborar un programa de trabajo que va a tener que cumplir y del que va a tener que dar cuentas, y en la que se va a buscar a personas que tengan la capacidad, el conocimiento y las ganas para trabajar en cada área concreta. El objetivo fundamental es afrontar las próximas elecciones, contribuir a revalidar a Ximo Puig como presidente de la Generalitat, y mejorar la posición que tenemos en la provincia.

¿Qué papel pueden jugar en esta nueva etapa Toni Francés, Ángel Franco, Toñi Serna o Diego Maciá, que encabezan el grupo que se enfrentó a su bloque?

Estoy en contacto con Toni Francés, fundamentalmente, que es el que ha encabezado la otra candidatura y, si Toni Francés y las personas que le acompañan quieren, podrán tener un papel relevante como les estoy planteando que tengan dentro de la organización. Falta saber si esto se plasmará y se cerrará definitivamente, pero mi idea es que tengan un papel trascendental en la dirección.

¿Todos ellos?

Toni y algunas personas que se puedan plantear y que tengan perfiles para llevar una secretaría, no todas las personas que me has enumerado exactamente.

¿Habrá vetos?

No se ha planteado que haya personas que no puedan entrar. No hay veto en ningún sentido.

¿Qué va a pasar en la Diputación de Alicante?

A partir del lunes, desde la ejecutiva, valoraremos el trabajo que tenemos que hacer en la Diputación. Creo que se está desarrollando, en general, una buena labor por parte de los diputados y diputadas.

¿Va a haber cambio en la portavocía y entre los asesores?

Es algo que valorará la ejecutiva a partir del lunes, teniendo en cuenta que estoy contento con el trabajo que están haciendo los compañeros diputados y diputadas, y también el portavoz Toni Francés.

¿Descarta cambios, pues?

Dejaremos que la ejecutiva lo valore a partir del lunes.

Días después de su victoria dijo que el ciclo de Carlos González había concluido. ¿Habrá primarias en Elche?

Eso es algo de se valorará en su momento. He dicho en varias ocasiones que no es momento ahora de hablar de candidaturas en los municipios. Cuando se abra el proceso, hablaremos. Hasta entonces, mi labor como secretario provincial es trabajar de la mano con nuestros alcaldes. Nuestros alcaldes están haciendo una gran labor, incluido Carlos González, y tenemos que apoyarlos en la extraordinaria gestión que están haciendo.

¿Se ratifica en que ha concluido su ciclo?

Esa intervención no ha sido estricta. A la pregunta de si Carlos se presentó para completar un ciclo dije que sí, pero eso no quiere decir nada. No dije ni más ni menos que Carlos anunció que se presentaba para completar un ciclo. En este momento no toca hablar de candidaturas, y ya se hablará en su momento. Todos los alcaldes, incluido Carlos González, tienen todo mi apoyo, y voy a estar trabajando intensamente con ellos como secretario comarcal.

También ha mostrado su rechazo a que Ana Barceló sea la alcaldable por Alicante…

Es una tergiversación. No dije eso, ni hablé de Ana Barceló. No me gustaría que se pusieran en mi boca palabras que no he dicho.

¿Debe ser la candidata?

No me corresponde a mí como secretario provincial determinar quién tiene que ser la candidata de Alicante. Si el compañero Ximo Puig y Ferraz me piden opinión, se la daré en su momento. No he dicho nada contrario a la consellera Ana Barceló ni en cuanto a su trabajo en la gestión de la pandemia, que creo que ha hecho un gran trabajo, ni respecto a las posibilidades de que sea candidata.

En los últimos días ha tratado de mostrar sintonía con Ximo Puig. Sin embargo, el secretario general de los socialistas valencianos le dio un toque en la comisión ejecutiva nacional de hace dos semanas y mostró su rechazo a que haya cambios en las instituciones tras las primarias...

No entiendo que me diera un toque. A veces interpretamos de manera muy localista las afirmaciones. El compañero secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat hablaba de toda la Comunidad, no de Alicante, y con carácter general lanzó un mensaje que yo comparto totalmente de que desde las direcciones provinciales apoyáramos y repaldáramos a los compañeros que están trabajando en las instituciones.

Pero, a efectos prácticos, cerró la puerta a cambios en la Diputación, por ejemplo...

No hay ninguna intención de realizar cambios en estos momentos. No venimos aquí para cambiar a personas, sino para mejorar el partido. Además, es una instrucción general que da el secretario general y que comparto.

¿Cómo se explica que en Dolores se incrementara el censo hasta los 148 militantes y que la participación alcanzara el 100% en plena sexta ola de covid?

Eso habría que preguntarlo en Dolores, pero creo que, fundamentalmente, ha sido fruto de la ilusión que se ha propiciado en este proceso y también la ilusión que viene acompañada del hecho de que el alcalde de Dolores vaya a ser un candidato en las próximas elecciones en la comarca de la Vega Baja y que ha hecho que muchas personas se impliquen. Se ha hecho un esfuerzo por su participación y por su presencia en la asamblea.

¿Hubo afiliaciones irregulares en el proceso?

No me consta que haya habido ninguna acusación en ese sentido.

No me refiero a denuncias formalmente presentadas...

Tampoco me consta que de palabra las haya habido. Nadie me ha hecho llegar que alguien haya dudado sobre ninguna afiliación ni yo he dudado de ninguna, tanto de agrupaciones que hayan podido apoyarme como de otras que hayan apoyado Toni, más allá del comentario que alguien haya hecho sobre el esfuerzo hecho allí por afiliarse para apoyar a un compañero o para participar en el proceso. No me consta, y lo digo con absoluta sinceridad, que nadie haya hecho un comentario en relación con afiliaciones irregulares.

Precisamente en la Vega Baja el sector ximista va a presentar al alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, frente al candidato de su bloque, el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, para el congreso comarcal. ¿Le preocupa?

Primero, no creo que haya un sector ximista planteando ningún candidato. Hay una persona que es el alcalde Guardamar que plantea ser candidato, y eso es respetable igual que Joaquín plantea ser candidato. No vivo las elecciones dentro del partido como un problema. No vivo el que los compañeros y compañeras opten por uno o por otro como un problema. Al revés, reactiva la militancia, les hace hablar de proyecto, compromete al que gana a hacer todo aquello que ha comprometido. Por tanto, las elecciones internas dentro de un partido ni son un problema ni una ruptura. Son una escenificación y una muestra de la democracia interna. La única manera de que esto no se produzca es que fuera un partido totalitario. Cuando todos piensan lo mismo, es que uno piensa por todos o que nadie piensa. En este partido, la gente piensa y opina, y eso ni es problema, ni ruptura, ni división.

Discrepa de lo de ximistas pero, en las primarias, por ejemplo, hubo un candidato que, a efectos prácticos, era el oficial...

Estoy absolutamente en contra de las etiquetas. La información que yo tengo, y lo he vivido en primera persona, es que Ximo Puig ha sido exquisito y neutral en el proceso provincial, y no ha hablado ni ha actuado en favor ni en contra de ninguno de los candidatos. Por tanto, las etiquetas están de más.

¿Puede salir en las secretarías comarcales, que son quienes junto a las agrupaciones locales controlan la confección de las listas electorales, una mayoría distinta a la de las primarias, aunque también sea ajustada?

Todo es posible. Son procesos distintos, la gente tiene claves distintas, relaciones en lo local distintas y, por tanto, todo es posible.

¿Le preocupa que salga otra mayoría distinta?

No me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa es que el proceso sea democrático, sea libre, que los compañeros y compañeras elijan lo que estimen oportuno. Lo que elijan me va a parecer bien, y trabajaremos mano a mano con quien salga elegido. La elección democrática interna dentro del partido nunca es un problema.

Basó su campaña en la necesidad de tener voz propia frente a València y frente a Madrid. Sin embargo, el secretario general de Alicante, Miguel Millana, asegura que no se le conoce ninguna propuesta para Alicante como diputado. ¿Lo comparte?

Evidentemente, me parecen desafortunadas esas declaraciones, pero no voy a polemizar con las declaraciones de un compañero de partido. He venido a trabajar, a desarrollar un proyecto y no a polemizar con un compañero.

¿Qué vendería como puntos fuertes de su labor como diputado en el Congreso?

He dicho que no quería polemizar.

Sin entrar en polémicas...

Fundamentalmente, he sido portavoz de Industria, con lo cual he trabajado en distintas leyes que se han trabajado o están trabajándose, como la de la lucha contra la morosidad, la contratación de las pymes, o la incorporación de las pymes en los fondos Next Generation, y también en iniciativas del sector naval, del metal, del calzado. Luego, como diputado, he estado trabajando intensamente con distintos ministerios para que algunas acciones importantes para la provincia de Alicante se pudieran llevar a término. Por ejemplo, presionando para la apertura de la estación del AVE en Elche o para que se concrete el presupuesto de la conexión del ferrocarril con el aeropuerto. Esto es lo que he estado haciendo, y lo digo por si alguien se ha equivocado, en estos dos años y medio que llevo diputado.

También le han afeado que está más preocupado por hacer manifestaciones que afectan al ámbito interno del partido que por atacar a la derecha, y critican la foto de Fitur con Carlos Mazón…

No he escuchado esas críticas, pero el responsable del Partido Socialista, y yo en este caso, sea responsable o no, puedo saludar a cualquier persona, sea del PSOE o del PP. No solo es que lo puedo hacer, sino que lo voy a seguir haciendo, y quien no lo entienda se equivoca. Después, estas han sido unas elecciones en las que hemos planteado un proyecto interno de partido, y la posición del PSOE respecto al PP no la marca la provincia, la marca fundamentalmente Ferraz y el PSPV. El secretario general de la provincia lo que tiene que hacer es aplicarla y desarrollarla. Por tanto, ahí no hay diferencia. En el modelo de trabajo y organización es donde he profundizado porque es donde tenemos margen.

¿Cómo son en estos momentos las relaciones con Ximo Puig?

Las relaciones con Ximo Puig siempre han sido buenas y cordiales.

¿Y con Pedro Sánchez?

Igual de buenas y cordiales. Evidentemente, con menos asiduidad. Lo veo asiduamente en el Congreso de los Diputados, pero con menos tiempo para tener una relación distendida con él por su cargo, ya que está bastante ocupado.

¿Cómo se ve en un año?

Me veo trabajando intensamente por el partido en la provincia y en Elche, y espero que habiendo desarrollado una buena parte de la labor, habiendo reactivado la organización y encarando las próximas elecciones a nivel provincial y local con mucha fuerza junto a los compañeros y compañeras de la provincia.

¿Y cómo se ve de cara al ciclo electoral que se abre?

No me he presentado a secretario provincial con el interés de aspirar a un cargo público en concreto. Ahora mismo estoy de diputado nacional. Estoy satisfecho y contento con la labor que puedo desarrollar, y el futuro dirá. Estaré donde el partido y los compañeros y las compañeras consideren que puedo ser más útil. No tengo ningún interés concreto en aspirar a alguna responsabilidad institucional más allá de desarrollar y cumplir con el proyecto orgánico que verdaderamente es lo que ahora me mueve y lo que es mi responsabilidad.