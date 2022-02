Aitana Mas: «No cerraría ninguna puerta a confluir con Unides Podem en las próximas autonómicas»

Son cosas diferentes. En realidad, en lo de la sindicatura de grupo parlamentario yo puse mi experiencia a disposición como número dos del grupo, que era lo lógico y lo normal, pero no tiene relación una cosa con otra. Ahora es otro reto, el de fortalecer Iniciativa y en eso me voy a centrar.

Tanto usted como Alberto Ibáñez criticaron que Iniciativa se había reducido a la mínima expresión. ¿Hay responsables?

Todos los que estamos, yo la primera y lo reconozco. Desde que se produjo el cambio político en 2015 nos hemos centrado en las instituciones de las que formamos parte, nos hemos volcado en mejorar la vida de los valencianos y nos hemos olvidado de la vida orgánica. Eso es algo que tiene que revertirse, porque el espacio de partido es importante, hacer debates al hablar de política, reencontrarnos entre nosotros. Ese es el punto que necesitamos desarrollar para ir a unas elecciones al año que viene más fuertes que nunca.

Pero sí había tres portavoces que, en teoría, se debían de encargar de ello: Mireia Mollà, Paco García y Miquel Real...

Sí, pero es que al final no son los únicos que han estado muy ocupados. Nos ha pasado a todos los que hemos ocupado un cargo político, no solo los portavoces. Ha sido algo muy generalizado desde la dinámica en la que entramos en 2015. Entramos en un Gobierno después de muchísimos años del PP en el que había muchísimas cosas que poner en orden. Lo más urgente era eso, y no el partido. La gente tampoco hubiese entendido que nos hubiésemos centrado más en nuestro partido que en revertir toda la situación que había dejado el PP.

Uno de los grandes ejes de Iniciativa en la provincia ha sido la familia Mollà . Con el nuevo organigrama, ¿pierden peso?

No, porque no sobra nadie. Estamos hablando de una consellera de Transición Ecológica que tiene su propio peso dentro del Gobierno y dentro del partido. No se trata de prescindir de nadie. Creo que el partido ha decidido que era el momento de rearmarnos desde la militancia, de renovar los discursos y debates y darle un revulsivo. Eso no significa que se haya hecho una renovación en contra de nadie.

¿Le sorprendió que no se supiera hasta el final que Mireia Mollà no quería revalidar el cargo?

En Iniciativa las cosas siempre se hacen a última hora, tenemos ese defecto, todo se decide en el último minuto y esta vez no ha sido diferente. Yo creo que no responde a ninguna estrategia.

No son pocas las voces que apuntan a Mollà como una de las conselleras más cuestionadas...

Para nada. Yo creo que si alguien está haciendo un trabajo en pro de la sostenibilidad, del futuro de nuestro de nuestra Comunitat es, precisamente, ella. Tiene una misión importantísima sobre toda la parte de la transición ecológica y están dando pasos importantísimos. No siendo una conselleria fácil, está más que a la altura.

Héctor Illueca ha lanzado el guante sobre la oportunidad de que Unides Podem y Compromís confluyan de en las próximas elecciones autonómicas. ¿Es factible?

Tenemos que hablarlo. Yo no cerraría ninguna puerta, tendríamos que ver qué se está proponiendo de forma concreta y debatirlo en el seno de la coalición Compromís. Al final no es una decisión solo de Iniciativa. Tenemos que establecer un debate interno en unas semanas o unos meses para llegar con una solución a esas elecciones de 2023, sea cuál sea.

¿A usted le gustaría?

Tenemos que analizar muy concretamente los movimientos de la extrema derecha, cuál va a ser la política de pactos que puedan tener las fuerzas de la oposición, y analizarnos a nosotros mismos. No se puede dar ya una respuesta porque la política cambia en 24 horas y son elementos importantísimos a la hora de tomar una decisión. Tenemos que ver tranquilamente cómo evoluciona la política en estos meses, dar una respuesta a la ciudadanía valenciana y adaptarnos al sentir que haya en el electorado progresista.

Parece que Mónica Oltra está muy receptiva a una alianza con Yolanda Díaz para las generales. ¿El escenario es distinto a nivel estatal?

A nivel estatal nosotros ya llevamos mucho tiempo haciendo una política de pactos. En las últimas convocatorias hemos optado por ir en una coalición más amplia, más plural, y en esa línea tenemos que continuar. Habrá que ver qué es lo que plantea y propone Yolanda Díaz y, evidentemente, tendremos que debatirlo en el seno de Compromís. Al final, no es lo que nos pueda apetecer, sino una discusión que tenemos que tener como coalición.

En su congreso han aprobado una resolución para reafirmar el apoyo a Oltra. ¿Su imagen está afectada por la gestión de los centros de menores?

El PP está jugando a que su imagen y su reputación vaya disminuyendo. Es una cacería política en toda regla a una persona que trajo a esta Comunidad un cambio político en 2015. Si echamos a los corruptos de las instituciones fue porque estuvo Mónica Oltra, es el elemento diferenciador y lo ha sido siempre. Que le ataquen a ella es una vendetta por todo lo que ella luchó por limpiar las instituciones de políticos que decidieron que era más importante robar el dinero de los valencianos que gobernar para ellos.

¿Ve futuro en Iniciativa más allá de Mónica Oltra?

Evidentemente. Iniciativa tiene un recorrido de bastantes años y muchos liderazgos. No solo el de Oltra que, evidentemente, es indiscutible, pero hay gente muy potente.

¿Qué tres objetivos se marca como portavoz?

Las tres erres. Primero, rearmarnos, ser más, ampliar las bases de la militancia es importante, sobre todo en el sur de la Comunitat. Segundo, reencontrarnos, volver a coordinarnos y recuperar los afectos dentro del propio partido en cuanto a relaciones personales e institucionales. La tercera es recuperar el espacio de partido. Hay que continuar hablando de política, debatiendo, discutiendo posicionamientos, toda esa parte tiene que ser dinámica, más intensa. Que no sea pagar una cuota anual y ya está, que la gente se sienta partícipe.