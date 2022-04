La oposición carga duramente contra Oltra tras pedir el juez su imputación: "No le queda otro camino que la dimisión"

La oposición al Botànic en las Cortes Valencianas ha salido en bloque para reclamar la dimisión de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, después de que un juzgado valenciano haya pedido al TSJCV imputarla en el caso del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido.

La síndica del PP y secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha afirmado que a Oltra "no le queda otro camino que la dimisión", pues se trata de un caso "muy grave", y ha insistido en que si la vicepresidenta es imputada tiene que dimitir y dejar sus responsabilidades al frente del Gobierno valenciano. Catalá ha pedido que tanto Oltra como el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, sean "coherentes con lo que durante muchos años han pedido", y ha considerado que saben lo que tienen que hacer "y cuál es el camino", por lo que ha instado a asumirlo de una vez.

A juicio de Catalá, "por dignidad, coherencia y respeto" a la institución que representa, Mónica Oltra está inhabilitada para seguir al frente de las políticas sociales y de menores de la Comunidad Valenciana, y ha afirmado que espera que la justicia llegue hasta el final de este asunto, que es "un bochorno" para todos los valencianos. "Este es el escándalo político más grave que hemos vivido en los últimos años y no se puede quedar sin que haya responsabilidades políticas", ha aseverado en un comunicado la dirigente popular, para quien Puig, a quien ahora se le crea un verdadero cisma en el seno del ejecutivo autonómico, debe dejar de "mirar hacia otro lado".

Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha calificado de "inadmisible" que Mónica Oltra "no haya pedido perdón" y "siga todavía aferrada al cargo" pese a "los indicios y sospechas" que existen sobre su "nefasta gestión y presunto encubrimiento" en este caso. Merino insta al jefe del ejecutivo valenciano a que, si Oltra no dimite en las próximas horas, sea él quien la destituya "inmediatamente". "Los valencianos no se merecen una vicepresidenta y consellera investigada por la Justicia", ha manifestado la diputada de la formación naranja.

En opinión de Merino, Puig tiene la oportunidad de demostrar si está del lado de Oltra o del lado de las víctimas, y ha resaltado que "hace mucho tiempo que Oltra no debería ocupar un puesto tan importante al frente de una Conselleria que es responsable de los colectivos más vulnerables de la sociedad".

Asimismo, la síndica de Vox, Ana Vega, ha señalado en su cuenta de Twitter: "La veremos sentada en el banquillo, que es su sitio, y no el sillón azul" del gobierno valenciano en la cámara autonómica.

El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que impute a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por el caso del encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Así se desprende de la resolución en la que el juez pide al tribunal que cite como investigada a Oltra al ver indicios delictivos. Se remite a este órgano judicial ante la condición de aforada de la consellera.

En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.