Emilio Bascuñana: "Si dejar el cargo evitara este disparate para Orihuela, no lo dudaría ni un segundo

Podríamos decir que son muchos. He ido diciendo que no a muchas cosas, ha sido un gota a gota y se habrá llenado vaso. Sobre todo el último año de la legislatura, en el que se ven contra las cuerdas. Cs, que en realidad es en Orihuela Centro Liberal Renovador (CLR), está en una posición complicada, y Carolina Gracia, dentro del PSOE, en una posición todavía más complicada. Es un acuerdo de perdedores para hacerse con el poder a toda costa.

¿No hay causas concretas?

Últimamente he puesto condiciones con el contrato de mantenimiento de parques y jardines en la costa, en el tema del alumbrado en la costa, de la zona azul, de los chiringuitos en las playas, en el mantenimiento de viales de la costa, en temas de recursos humanos...

¿Cree que se estaban intentando primar intereses personales por encima de los del municipio?

Lo he dicho abiertamente y lo ratifico. En Semana Santa han puesto la guinda, al cerrar los museos con un claro afán de intentar desprestigiar al alcalde y sin ninguna justificación. Es una clara muestra de su modus operandi. Les importa un pimiento el interés general del beneficio de Orihuela con tal de sacar ellos su rendimiento particular, que no es otro que crearse un clientelismo que les mantenga en el poder, bien favoreciendo a unos o bien castigando a los que no están con ellos.

Habla de clientelismo ahora, pero hasta antes de que se presentara la moción de censura no lo hacía. ¿Por qué ahora y no antes?

El alcalde tiene una responsabilidad de intentar mantener la estabilidad en el Gobierno, de intentar que todo funcione. He estado frenando irregularidades e ilegalidades. Y no lo digo yo, sino gente con un gran criterio jurídico. No tengo por qué ir diciéndolas por ahí siempre que las pueda controlar. Con este grupo de CLR he tenido que controlar mucho, hemos tenido mucho desgaste teniendo que supervisar y evitar algunas de las cosas que querían hacer. Yo no he buscado ese compañero de viaje, me ha sido impuesto por la decisión del pueblo con las votaciones que hicieron en 2019. Nos hemos mantenido firmes y las consecuencias es que se van con otros, que entiendo que sí le van a dar lo que nosotros les hemos negado.

¿Cuál ha sido el problema más importante con Cs? ¿Se puede hablar de tema urbanístico, de contratación o cree que hay un problema personal con usted?

Personal no, ellos tienen interés en posicionar el tema como una cuestión personal, pero son excusas para desviar la atención. Más que temas urbanísticos hay en toda las áreas. Todo tiene un mismo modus operandi, que es generar ese clientelismo en todas las áreas que tocan.

Si cree que había irregularidades, ¿por qué no fue al juzgado?

No he ido en algunas de las cosas porque las hemos frenado, por tanto, no se han materializado y no se ha cometido el delito. Ahora vamos a llevar al juzgado la resolución de Luisa Boné sobre la modificación del manual de puestos de trabajo. Lo recurrió el secretario municipal, el oficial mayor, la vicesecretaria municipal y el colegio de habilitados nacionales de la provincia de Alicante. En el recurso no solamente se decía que había cogido competencias que eran de la Junta de Gobierno , sino que lo había hecho a sabiendas de que lo que estaba haciendo no lo podía hacer y no se ajustaba a la ley. Hablaban de posible prevaricación. Yo lo he parado y lo que ha habido es una tentativa. Eso suponía que le quería dar más dinero a sus amiguetes y menos a los que no le rinden pleitesía.

¿Denunciarlo no es una vendetta por la moción de censura?

Ella lo interpretará así. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad para intentar quitar a gente que trabaja de esta manera, que tiene esta forma de actuar que yo ya no voy a poder controlar y que dudo mucho que Gracia lo vaya a poder hacer.

En tres años de mandato PP y Cs han sido incapaces de sacar adelante un presupuesto municipal. ¿Eso lo ha condicionado todo?

Por supuesto, pero hago una reflexión. En la legislatura anterior, con el mismo compañero del gobierno, Cs, el portavoz era Juan Ignacio López Bas. Con él sacamos tres presupuestos y con José Aix ninguno. En 2020 fue el primer presupuesto que votaron en contra porque la condición era que le tenía que aprobar el catálogo de puestos de trabajo, que tenía todos los informes desfavorables. Su interés principal es hacerse con ese clientelismo, con el control de ese aparato, aunque se perjudiquen los intereses de Orihuela. Me han pedido que quitara al oficial mayor del Ayuntamiento para que no les controle.

¿Por qué no dio un paso al frente y les retiró las competencias?

Un alcalde tiene que valorar todo el abanico, y es muy amplio. Yo he tenido propuestas que han hecho públicas tanto el PSOE como Cambiemos, que me han dicho: usted échelos que yo le apoyo. Pero Carolina, aquí, en mi despacho, me ha dicho que al día siguiente, si le mandaban hacer la moción de censura, la haría. Entonces estamos cambiando a un alcalde y un grupo de gobierno que controla estos desmanes por otro que no sé lo que hará.

En Cs se dice que usted es el principal escollo en la falta de entendimiento. ¿Renunciaría al cargo para que su partido mantuvieron la Alcaldía?

Habría renunciado el primer día si dependiera de mí. De hecho, lo propuse en varias ocasiones a mi entorno y lo sabe el partido a todos los niveles. Siempre he estado a disposición del partido, incluso cuando se peleaba y luchaba porque querían quitarme a mí los propios del partido. Quiero ser parte de la solución, no del problema.

¿Usted lo ha ofrecido a la ejecutiva regional dejar su acta?

Quién tiene que saber mi disposición, lo sabe. Si irme yo antes o incluso irme ahora fuera una solución para evitar este disparate para Orihuela, no lo dudaba un segundo. Pero que no nos engañen, Bascuñana no es el problema. Hay determinadas líneas que no se puede sobrepasar, las líneas de la legalidad, de las irregularidades, de la ética.

¿Se siente solo desde que se presentó la moción de censura

Nunca. Me siento muy arropado por mi familia, por mi equipo y por mi partido a todos los niveles. El martes vinieron Carlos Mazón y Toni Pérez y la gestora que hay ahora aquí. El PP está absolutamente unido y centrado.

Usted hizo pública su intención de presentar candidatura a la presidencia local del PP y su partido impuso una gestora. ¿Trataron de frenar su candidatura?

En absoluto. Fue una decisión de mutuo acuerdo porque entendimos que la mejor manera de operar para hacer esa transición era a través de una gestora para evitar otro tipo de conflicto. Lo hablamos Mazón y yo. Era la mejor opción de provocar esa transición con la mayor normalidad, sin que hubiera mayores divisiones. Es lo que se pretende.

¿Carlos Mazón apoyaba su candidatura?

Siempre he encontrado apoyo absoluto en Mazón, en el equipo anterior de Casado y en el de Feijóo. Tengo una sintonía magnífica. Ha habido intereses que, por cuestiones que no vienen al caso, han intentado desprestigiarme en el partido. En la legislatura anterior fue públicamente manifiesto que querían cambiar a la opción de Bascuñana y su equipo. Lo importante es que tengamos un grupo unido.

¿Quién es el responsable de que el PP de Orihuela no tenga actualmente ni si quiera una sede?

Yo no, no he tenido ningún cargo orgánico en el partido. A mí que me registren. Cuando se me han pedido cosas que no procedían he dicho que no procedía, y cuando procedían las he dado de mil amores. De todas formas, lo pasado es pasado. Ahora mismo tenemos que mirar el futuro y tenemos un presente de unión absoluta.

Dice que el partido está unido en Orihuela...

Creo que sí, eso no es cuestionable. Salga como salga lo del lunes, creo que vamos a salir reforzados.

¿Tras una moción de censura y si pierden el Ayuntamiento?

Sin duda, porque la gente sabe por qué se hace. No es por mala gestión, sino por un pacto de perdedores que tienen intereses. ¿Por qué Ximo Puig permite una moción de censura con un grupo que si no son tránsfugas ahora, lo van a ser en breve? ¿Lo hace por beneficiar a Orihuela o para que nadie le plante cara frente a ese Plan de Acción Territorial que asfixia a la Vega Baja? ¿Para que nos callemos con el tema del agua del trasvase y no lo peleemos? ¿Para que nadie le saque los colores porque el plan Vega Renhace sigue siendo humo? Hay muchos intereses en callar al PP.

La exsecretaria de Organización del PP en Orihuela dice que el grupo municipal adeuda el partido 50.000 euros en cuotas. ¿Usted está al corriente?

Hace varios años sacaron que no estaba al corriente de una cuota que tenía que pagar, que por otra parte era voluntaria, no obligada. Una obligación más moral que formal. Yo he pagado todo lo que el partido me dice que tengo que pagar, y con mucho gusto.

Si la moción de censura prospera será el fin de su carrera política? ¿Descarta renunciar al acta?

Me planteo todas las opciones, pero ahora mismo no es momento de dedicarle a eso ni un solo minuto. Pase lo que pase el lunes voy a pasar a mejor vida. Si sigo siendo alcalde, lo seré en mejores condiciones. Nos habremos quitado los parásitos y el lastre, a quien pone palos en las ruedas. Y si dejo de ser alcalde y paso a la oposición, voy a estar más relajado seguro, el escenario va a ser más liviano. Las cuestiones personales ya las pensaré. Tome la decisión que tome al día siguiente de la moción, Orihuela siempre me va a tener a su disposición. A un año de las elecciones lo más interesante para el municipio es la estabilidad, y eso lo da que siga gobernando el grupo popular. Mantengo mi mano tendida a PSOE y Cambiemos, para buscar un pacto de gobierno para terminar el último año de la legislatura.

¿Cuenta con el apoyo de su partido para repetir en 2023?

Entiendo que sí, porque así se me ha manifestado. No sé lo que voy a hacer el martes, y no sé lo que voy a hacer en 2023. Lo que quiero es que la gente sepa que esto supone este asalto al poder de una agrupación de perdedores.