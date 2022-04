Mazón arremete contra Puig por defender la moción de censura en Orihuela y exige a la cúpula de Cs que mueva ficha

A seis días de que se vote la moción de censura en Orihuela, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha elevado la presión contra el líder de los socialistas en la Comunidad, Ximo Puig, a quien ha acusado de respaldar el cambio de gobierno por una cuestión de "interés partidista" y, al mismo tiempo, ha lanzado un mensaje directo a la dirección regional y nacional de Ciudadanos (Cs) para exigir que se posicionen sobre la maniobra impulsada por sus concejales en la capital de la Vega Baja. Será el próximo lunes, 25 de abril, cuando los concejales del PSOE, los del grupo naranja y los ediles de Cambiemos (Unides Podem) unirán sus votos para desbancar de la Alcaldía al popular Emilio Bascuñana, quien ha recibido hoy el espaldarazo de Mazón durante una comparecencia pública en la que el todavía regidor ha rehusado aclarar su futuro político en caso de que la moción prospere. Porque esa es una batalla que, en definitiva, creen que todavía no está perdida, por lo que intentarán hasta el final conservar el bastón de mando.

Mazón, quien preside la Diputación de Alicante, ha puesto el foco sobre Puig, al frente de la Generalitat, al considerar que es el "máximo responsable" de una operación que ha vinculado a la supervivencia del líder del PSPV-PSOE al frente de su partido. La moción de censura rubricada por las tres formaciones contempla que la socialista Carolina Gracia, aliada de Puig, sea investida alcaldesa. A ese respecto, el popular ha tratado de meter el dedo en la llaga con continuas referencias a las divisiones internas en el socialismo valenciano. Así, ha instado a los presidentes del PSPV-PSOE en la provincia y en la comarca, Alejandro Soler y Joaquín Hernández, respectivamente, a pronunciarse sobre la moción de censura. No obstante, si ha habido unas siglas que han centrado la intervención de Mazón han sido las de Cs. "Queremos saber qué opina Cs a nivel nacional y regional sobre esta moción de censura, porque no lo sabemos", ha enfatizado.

El hecho de que, hasta el momento, la cúpula de Inés Arrimadas no se haya pronunciado sobre el posible vuelco en Orihuela es algo que desconcierta al PP, con quien los naranja mantienen diversos acuerdos de gobierno en la provincia, entre ellos en la Diputación y en el Ayuntamiento de Alicante. Es por ello que Mazón ha exigido conocer qué opinan las altas esferas del partido a nivel nacional y regional en torno a una moción que supone que Cs cambiará de socios: se mantendrá en el Ejecutivo local pero gobernando ahora con el PSOE y dejando caer al PP. En ese sentido, el líder de los populares valencianos ha reclamado querer saber qué se puede esperar de esta formación, al estimar que se echa ahora en brazos de partidos que, a su juicio, no defienden el trasvase del Tajo-Segura y promueven la inmersión catalanista. Porque esas viejas banderas, las de la imposición lingüística y el agua, han vuelto a ondear hoy en Orihuela. Con todo, en el PP esperan conocer si el expediente informativo que Cs ha abierto a sus cinco ediles en Orihuela, que podría conllevar la expulsión de las siglas, va a tener consecuencias reales. O lo que es lo mismo, si los cinco concejales llegarán al pleno de censura como tránsfugas; una etiqueta que podría complicar el discurso a los socialistas. Con todo, ha asegurado que los pactos de gobierno que existen en otras localidades y en la institución provincial no corren peligro.

Mazón ha acudido hoy a la capital de la Vega Baja acompañado del presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, el alcalde de la localidad, Emilio Bascuñana, y el presidente de la gestora del PP de Orihuela, Víctor Valverde. El regidor no ha dudado en utilizar calificativos de grueso calibre a la hora de referirse a los que hasta ahora han sido sus compañeros de gobierno, a quienes se ha referido como "clan de Alcántara", "parásitos camuflados bajo siglas que no le corresponden", o "tránsfugas" que buscan convertir Orihuela en su cortijo particular al servicio de ciertos empresarios; en referencia a los impulsores de la formación Centro Liberal. Además, ha cuestionado las contradicciones de Cambiemos, quien ha presentado denuncias en los juzgados vinculadas a la gestión de concejales de Cs y ahora, sin embargo, respaldan su continuidad en el Gobierno local.

Aunque el calendario apremia y el día de la moción de censura está cada vez más cerca, tanto Mazón como Bascuñana, así como Pérez, han dejado entrever que siguen trabajando para intentar frenarla. En el caso de que prospere, Bascuñana ha declinado desvelar qué hará, es decir, si seguirá al frente de la oposición o si renunciará al acta. No obstante, el regidor ha recibido hoy el apoyo sin fisuras del presidente de su partido en la Comunidad, quien ha asegurado que Bascuñana es "el mejor alcalde que puede tener Orihuela".