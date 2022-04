Mata: "Sabía que tenía que optar: o la defensa de Febrer o el escaño"

Manolo Mata ha explicado sus razones para dejar las Corts al término del acto hoy del 25 d'Abril. "Hace unos meses decidí defender a un señor [Jaime Febrer] y advertí que cuando se levantara el secreto del sumario tomaría una decisión", ha dicho.

Visto el material, y el nivel de las investigaciones a personas relacionadas con el PSPV por presuntas comisiones recibidas de la trama corrupta del caso Azud, ha dicho que la compatibilidad de las dos actividades era "muy complicada".

Así que el viernes Manolo Mata habló con el president Ximo Puig "y se lo conté y el viernes próximo presentaré la dimisión·. Lo hace para votar aún en el pleno de la próxima semana, cuando aún no tendrá sustituto en la Cámara.

Las razones de Manolo Mata

Mata ha señalado que no podía permanecer callado sobre este tema como síndic del PSPV: "Era como si fuera un pato cojo. Callar sobre este tema perjudicaba a mi partido".

El veterano socialista y abogado ha anunciado, eso sí, su intención de mantenerse como número dos del PSPV, como vicesecretario general, porque ser socialista y abogado no es incompatible, ha ironizado en declaraciones a los periodistas. "El partido nunca lo dejaré", ha remarcado.

Puig quería que dejara la defensa

Mata ha afirmado que ya no quiso continuar como síndic en el año 2019, “pero las circunstancias lo llevaron”. Ha calificado estos siete años, desde 2015, como “la etapa más feliz de mi vida”, y ha agradecido la confianza del jefe del Consell. Ha dicho al respecto que Puig prefería que dejara lo otro, "pero es mi faena y me gusta", ha alegado.

Para Mata, la decisión comunicada hoy supone "una liberación personal". "Estoy feliz como una perdiz porque esto es muy duro, siempre en el ojo del huracán y sin horas", ha remarcado.

El socialista ha deslizado una crítica a la política actual, que no permite actuaciones que sí se daban en tiempos de la transición. Se ha referido así a como Juan María Bandrés o Cristina Almeida "llevaban pleitos chulos" sin apartarse del Congreso. "Hoy no se entiende, por eso cuesta entrar en política", ha dicho. Se va, ha añadido, así para no perjudicar a su partido y al "parlamentarismo".