Mata se despide en las Cortes y Barceló deja la puerta abierta a dar el salto a la sindicatura

El síndic socialista en las Cortes valencianas, Manolo Mata, se ha despedido este miércoles de su grupo, ya que el viernes formalizará su renuncia el escaño para dedicase a la defensa jurídica del principal acusado del caso Azud, el empresario Jaime Febrer, y ha adelantado que no piensa decir adiós en el pleno, pues "hay que darle máxima normalidad a estas cosas". La renuncia de Mata a continuar como portavoz parlamentario obliga al PSPV y, en definitiva, a Ximo Puig, a mover ficha para cubrir ese hueco y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, es una de las que aparecen en todas las quinielas. La consellera, que ha participado hoy en un acto en Alicante, ha asegurado que, por el momento, nadie le ha pedido que dé el salto del Ejecutivo al legislativo, pero ha subrayado que está a disposición de lo que le pida su partido, dejando pues la puerta abierta a ocupar la sindicatura. Con todo, ha recalcado que en estos momentos está completamente centrada en su labor al frente de la Sanidad valenciana.

El nombre de Barceló es uno de los que han sonado en los últimos días para cubrir la vacante en la sindicatura de las Cortes y desde hace meses se ha estado barajando también como posible candidata a la Alcaldía de Alicante en las municipales de 2023. Preguntada por este asunto, ha aseverado que está "muy centrada" en dirigir este departamento de la administración valenciana, el de Sanidad, en un momento "histórico". No obstante, y aunque ha afirmado que no se le ha formulado ninguna petición al respecto, ha dicho estar a disposición tanto del PSPV como del presidente, Ximo Puig.

Junto al de Barceló, hay otros dos nombres que figuran entre los posibles para la sucesión de Mata en las Cortes, que son la actual coportavoz del grupo socialista en las Cortes, Carmen Martínez, y el actual secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, también diputado autonómico.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en Alicante, a los que ha remarcado que está "centrada" en "lo que está centrada", en referencia a la Conselleria de Sanidad, porque si no fuera así "mala cosa sería". "Vivo el día a día, planificando los objetivos que nos hemos marcado y que ahora la pandemia, que va remitiendo, nos permite ejecutar", ha expuesto.

En esa línea, ha zanjado que "en estos momentos" su objetivo es "la Conselleria y estar centrada en que todos estos objetivos que estamos poniendo en marcha y en los que se están trabajando se consigan en el menor tiempo posible y llevar a cabo la transformación del todo el sistema sanitario, que es lo en estos momentos necesitamos".

Mientras tanto, Manolo Mata, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento valenciano, ha defendido que ya se despedirá de la gente a la que estima, y que si lo hiciera en la tribuna del hemiciclo sería una despedida "un poco amarga".

"Al final, yo no hablo bien de todo el mundo, hay gente que me ha demostrado que su calidad política y humana, y no quiero decir nombres, no es la que toca ", ha explicado Mata, quien ha precisado que hay mucha gente a la que aprecia y estima "muchísimo", pero hay otra en la que no tiene "ningún interés" en despedirse "de una manera sentimental".

También ha confesado que es "bastante llorón" y que no le hace gracia encontrarse el resto de su vida un vídeo en internet en el que llore el día de su adiós.

Mata ha recordado que en 2010 fue diputado autonómico durante un año y unos meses y en su último pleno, cuando ya sabía que no iba a repetir porque no le iban a incluir en las listas electorales, solo dijo que le habían "tirado" y que no se iba voluntariamente.

"Hoy me voy voluntariamente, como cuando uno se va del trabajo a otra cosa", ha manifestado Mata, quien en su última comparecencia en los pasillos de la Cámara autonómica ha agradecido la "paciencia" de los medios de comunicación y ha reivindicado la dignidad de la política.