El jefe del Consell, Ximo Puig, ha cerrado hoy su crisis de gobierno con el anuncio oficial de la remodelación del Ejecutivo autonómico, que introduce cambios en cuatro de las consellerias que pertenecen a la cuota de los socialistas en el Botànic, además de otra en manos de Compromís. Lo ha hecho a través de una comparecencia en la que ha puesto el foco en la fase de recuperación, con un discurso que ha pivotado en torno a la economía y el Estado de bienestar, hilvanado en la oportunidad que supone la gestión de los fondos europeos. Todo enmarcado en un halo de optimismo con el que ha trasladado el mensaje de que la Comunidad Valenciana saldrá fortalecida de la adversidad. La misma línea que viene siguiendo en los últimos meses. Los cambios introducidos en el Consell se traducen en que Alicante perderá a uno de los dos consellers ligados al PSPV-PSOE, siendo la nueva responsable de Innovación, Josefina Bueno, la única representante. No obstante, la provincia gana peso en el legislativo, con Ana Barceló como nueva síndica del grupo parlamentario en las Cortes. Un argumento que, en cualquier caso, no acaba de convencer en ciertos círculos del PSPV-PSOE en la provincia, por la pérdida de una persona en el Ejecutivo, pero también porque, al final, Bueno no está enmarcada en ninguna de las familias del socialismo alicantino. Eso hace, pues, que nadie se la pueda "apropiar", lo que se podría llegar a interpretar como que las corrientes más cercanas a Puig han podido perder peso.

Fortalecer la reactivación y acelerar la transformación de una “nueva” Comunidad Valenciana. Esa ha sido el leitmotiv de los cambios que ha introduce Puig en el Consell, que considera que frente a un momento crucial es necesario un nuevo impulso político. Por primera vez, el Ejecutivo autonómico contará con más mujeres que hombres. El presidente de la Generalitat ha enfatizado que esta crisis de gobierno no obedece a objetivos electorales en el que será el último año de mandato antes de las elecciones de 2023, sino que responde a la necesidad de afrontar con la mayor fortaleza una nueva fase, tras el punto de inflexión que, ha dicho, supone la superación de la pandemia y el maná económico que ya a empezado a llegar desde Bruselas. Así pues, ha destacado que impulsar el crecimiento económico, la creación de trabajo, la atracción de grandes proyectos estratégicos y la transición energética son cuestiones centrales en esta nueva etapa. Sin embargo, a nadie se le escapa que la cita con las urnas está ahí, y que había departamentos que ya presentaban síntomas de agotamiento. Otra cosa es que los cambios hayan entusiasmado en exceso, sobre todo por la parte que toca a Sanidad. El hecho de que la persona elegida, Miguel Mínguez, no se haya conocido hasta el último minuto ha causado cierta decepción en determinados sectores. "Tanto tiempo esperando a ver qué ocurría en Sanidad y, al final, ha resultado ser un desconocido", señalaba alguien desde las filas socialistas. Ana Barceló se convierte en la síndica del PSPV y Josefina Bueno asume la Conselleria de Innovación En su alocución, realizada desde el Saló de Corts del Palau, ha asegurado que la Generalitat está al servicio del crecimiento económico y de la creación de trabajo para “desplegar el nuevo Estado del bienestar valenciano”, así como para atraer grandes proyectos estratégicos y convertir la transición energética en fuente de ocupación, riqueza y prosperidad. Y esa, según ha valorado, es una senda que no se inicia ahora, sino que ya se ha estado avanzando durante los últimos siete años gracias a la estabilidad y los acuerdos alcanzados, que ha permitido convertirse en polo de atracción de multinacionales líderes, polo de movilidad sostenible en el sur de Europa, así como en polo de innovación con Distrito Digital, y se ha mostrado convencido de que el nuevo Consell intensificará esa “vía valenciana” del progreso seguro desde la unidad y la responsabilidad, y la búsqueda de “nuevas metas de modernidad”. En ese sentido, ha destacado algunos de los logros conseguidos, como la llegada de Volkswagen como “símbolo” de la transformación iniciada. En paralelo, se ha referido al buen momento económico que está atravesando la Comunidad Valenciana, con más de dos millones de cotizantes a la Seguridad Social, lo que supone el récord histórico de trabajadores, 14 meses seguidos creando empresas, y una inversión extranjera que se ha visto triplicada en los últimos 6 años. Despedidas El presidente ha despedido de forma afectiva a los consellers que abandonan el Gobierno, si bien se ha mostrado más efusivo con Vicent Soler y Ana Barceló, mientras que un tanto más frío con Carolina Pascual. Sobre el hasta ahora conseller de Hacienda ha destacado el importante papel ejercido durante los siete años de andadura del Botànic, en los que ha conseguido que se aprueben siete presupuestos y quien, especialmente, ha destacado por elevar la voz para reclamar la reforma del sistema de financiación que lastra las oportunidades de la Comunidad. El futuro político de Soler es hoy por hoy una de las incógnitas que no se han resuelto a partir de esta crisis de gobierno. Se ha especulado con que podría ocupar la plaza libre que deja Bueno en el Senado. Con todo, el jefe del Consell ha dicho que sigue "contando con él", pero será el propio Soler quien decida su rumbo. Ximo Puig designa conseller de Sanidad al médico Miguel Mínguez Sobre Barceló, que deja Sanidad tras pilotar la gestión de la pandemia para volver al legislativo, ha justificado la oportunidad de situarla en primera línea de la trinchera parlamentaria al ser un perfil que tiene capacidad de interlocución, que puede ayudar a que haya fluidez entre el grupo parlamentario y el Gobierno. Una persona "valiosa, seria, rigurosa y dialogante, que sabe lo que es hacer frente a situaciones de dificultad". Preguntado igualmente por la decisión del cambio de liderazgo en Innovación, Puig ha destacado que la labor realizada por Carolina Pascual durante los últimos tres años ha sido muy importante y ha puesto en valor su “capacidad de servicio público”, si bien, ha defendido que "hay momentos en los que conviene hacer cambios. "Podría haber continuado, pero he pensado que mejor este cambio", ha aseverado. "Ella ha entendido el momento político", ha añadido. Arcadi España al frente de la Conselleria de Hacienda El presidente ha anunciado que el actual conseller de Política Territorial, el economista y asesor financiero Arcadi España, asume la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en sustitución de Vicent Soler quien, al frente de este departamento ha consensuado todos los presupuestos en los siete años de gobierno del Botànic, en tiempo y forma, como ha remarcado, sin alusión alguna a los choques con Compromís derivados de esas negociaciones, y ha conseguido que el Gobierno de España haya presentado una propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica, además de haber aumentado el gasto social de 10.000 a 17.000 millones de euros. Asimismo, el president ha señalado que, en el nuevo escenario pospandemia, esta conselleria va a potenciar el cambio de modelo económico y adquirir un papel fundamental en la reactivación económica, la ejecución de los fondos europeos, y la transformación del tejido productivo valenciano. Raquel Tamarit, consellera de Educación Al frente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte se sitúa Raquel Tamarit, quien ha ocupado el puesto de secretaria autonómica de Cultura hasta ahora y que, según el president, afronta la “gran misión” de desplegar la nueva Formación Profesional valenciana, ampliar la gratuidad de la enseñanza desde el primer año de vida de los niños e impulsar la digitalización en las aulas. Del mimo modo, ha recordado los logros obtenidos hasta el momento por este departamento, como la superación del “modelo barracón”, la construcción o reforma de más de 700 centros educativos, la ampliación de la plantilla docente en más de 14.000 profesores, y la activación del tejido cultural valenciano con el programa “Fes Cultura”. Miguel Mínguez, conseller de Sanidad Miguel Mínguez, actual jefe de servicio del hospital Clínico de València, investigador principal del Incliva y profesor titular en la Facultad de Medicina, asume la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Durante años trabajó en el Hospital de La Vila. El presidente ha valorado el trabajo realizado por este departamento, que se ha situado como “referente en la pandemia y la vacunación”, además de destacar como otros logros la ampliación de la plantilla en 20.000 sanitarios, y la recuperación de la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja. El jefe del Consell ha destacado que Mínguez tendrá como principal cometido al frente de Sanidad ejecutar la mayor reforma de la sanidad pública valenciana, así como impulsar el plan de infraestructuras sanitarias ‘Créixer’y modernizar la atención al ciudadano. Rebeca Torró al frente de Política Territorial Respecto de la cartera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, el presidente ha anunciado que será asumida por Rebeca Torró, hasta ahora secretaria autonómica de economía Sostenible, de la que ha destacado su papel clave en la llegada de Volkswagen a la Comunidad Valenciana. Acerca de esta conselleria, Puig ha destacado su contribución a convertir Parc Sagunto en una plataforma de “macroinversiones”, y su apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad para “revolucionar” la movilidad en las grandes áreas metropolitanas. Respecto a su nuevo impulso, el presidente ha indicado que Política Territorial deberá convertirse en un “activo dinamizador de la economía”, con más obra pública, y en “un actor principal de la sostenibilidad”, con más transporte público y una nueva logística. Josefina Bueno, consellera de Innovación Por último, al frente de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, se sitúa la hasta ahora senadora Josefina Bueno, profesora, investigadora y exvicerrectora de la Universidad de Alicante, quien también fue directora general de Universidades durante la primera legislatura del Botànic. Según ha manifestado Puig, Bueno dirigirá una conselleria “clave” para el nuevo periodo de transformaciones, en el que el ámbito de la Innovación constituirá una “palanca transformadora” para modernizar empresas, especialmente pymes; adaptar la formación a la nueva realidad laboral, y promover la ciencia con la nueva ley valenciana. El presidente ha destacado que esta conselleria ha consolidado Alicante como el “gran clúster innovador” de la Comunidad Valenciana, y ha impulsado la formación universitaria duplicando las becas y rebajando las tasas más de un 20%.