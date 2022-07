Siete de los nueve concejales socialistas en el Ayuntamiento de Alicante -todos menos su portavoz municipal, Francesc Sanguino, y Lara López, la única edil que se mantiene a su lado, y que, no obstante, sí estaban convocados- han mantenido este lunes por la mañana una reunión en la que han rechazado por unanimidad la decisión “unilateral” de Sanguino de cesar a los tres asesores afines al sector del exsenador Ángel Franco y de retirar competencias a la portavoz adjunta, Trini Amorós. En el escrito directamente le piden que retire los escritos que presentó el viernes pasado en el Ayuntamiento y que se restituya a los tres cargos de confianza y a Amorós en sus puestos.

En la reunión, han estado presentes Trini Amorós, Miguel Millana, Raúl Ruiz, Lola Vílchez, Llanos Cano, Manolo Marín y Manuel Martínez, estos dos últimos más afines al sector alejandrino en la provincia, junto a Vicente Ronda, secretario de Política municipal; y Carlos Giménez, secretario de Política Institucional.

Los regidores han reclamado al portavoz que dé marcha atrás en el cese de los asesores y en la remodelación de las áreas del grupo. Insisten en que es una decisión que se ha adoptado sin consulta previa. “No se pueden tomar decisiones de este calado al margen del grupo, ya que afectan a trabajadores, a los que ni se les ha informado verbalmente, y que se han enterado de su destitución por los medios de comunicación”, subraya el presidente del grupo municipal socialista y secretario local del partido, Miguel Millana. “Este lunes ha quedado patente que esta decisión no cuenta con el aval de siete concejales, y tampoco se concretan los motivos de los cambios dictados por el portavoz en una resolución particular que afecta al normal desempeño de las funciones de cada uno de los concejales y concejalas del grupo”, añade.

Ante ello, Millana ha reclamado a Francesc Sanguino que reconsidere su posición y paralice una decisión que, según resalta, “atenta contra los valores más elementales del Partido Socialista”.

La resolución, firmada por los siete ediles, se le comunicará a Francesc Sanguino con el objetivo de que dé traslado de este acuerdo a la secretaría del pleno y paralice los ceses.

De momento, sobre su continuidad como portavoz municipal, no se han pronunciado los ediles.

Esta decisión llega después de todo el maremoto que ha tenido lugar desde el viernes, cuando Sanguino registró los escritos para destituir a los tres asesores y quitar competencias a Trini Amorós, escudándose en el rechazo del PSOE de Alicante a la tasa turística, yendo, de esta manera, y en su opinión, contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

En este contexto, Sanguino envió este mismo lunes por la mañana un escrito a Ferraz, con copia al partido en la provincia y a València, en el que denuncia la existencia de un grupo municipal paralelo creado y dirigido por Ángel Franco con la “connivencia” del secretario general local, Miguel Millana, y pide a la dirección socialista que tome cartas en el asunto. No obstante, este paso se ha producido precisamente el mismo día en el que ha anunciado su dimisión la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, una de las personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez, y que ha alegado motivos personales, aunque la tensión con el número tres, el secretario de Organización, Santos Cerdán, era pública y notoria desde hace un tiempo.