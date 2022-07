¿Por qué considera Compromís que es el momento de implantar la tasa turística?

Desde Compromís entendemos que hay que poner a favor de los ayuntamientos la capacidad de decidir si quieren aplicar la tasa o no. El turismo tiene que mejorar con la contribución de la gente que vive aquí y de los visitantes. No solo se trata de luchar contra la emergencia climática, hay que mejorar la calidad del turismo y las condiciones de empleo de la hostelería y la restauración. O cuestiones como el acceso de la población a la vivienda.

Ante el rechazo de empresarios y alcaldes, ¿cuáles son sus argumentos a favor?

Hay empresarios que están diciendo que no están de acuerdo con la tasa y nosotros les hemos propuesto que hagan aportaciones. Hemos aprobado una moratoria de un año para escuchar al sector. Este ingreso va a revertir en los municipios y en beneficio del empresariado. A los alcaldes hay que remarcarles que no se obliga a nadie. No podemos prohibir la tasa a los municipios que la quieren poner en marcha. Hay que trabajar en la mejora de las condiciones laborales y en un turismo respetuoso con el medio ambiente, como hacen en Baleares o Cataluña.

¿Está faltando pedagogía a la hora de plantear el impuesto?

A Compromís no nos van a acusar nunca de no hablar con cualquier agente. El sector no es solo la patronal, los trabajadores también nos han expresado sus propuestas. Tenemos plena voluntad de continuar haciendo pedagogía donde nos lo pidan. El proceso parlamentario acaba de empezar y en la segunda vuelta haremos pedagogía donde nos lo soliciten en tiempo y forma.